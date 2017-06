José Alberto: «Hay que saber pasar los malos momentos»

José Alberto López tiene claro el guión para que su equipo traiga de cara a Mareo la eliminatoria que esta tarde arranca en Almería. Un plan que pasa por «dominar» y prolongar «lo máximo posible» el juego desplegado durante los primeros 35 minutos en Olot para ser capaces de «controlar mediante la posesión el partido».

Una actitud de mando que debe ir acompañada de capacidad de sacrificio cuando el rival, al que atribuye «calidad, velocidad y buen físico» exprima sus argumentos para «intentar tener su momento». «Hay que saber pasar los malos momentos y recuperarse para ser el equipo que normalmente somos», esgrimió el entrenador del Sporting B, que definió como «peligroso» el contraste entre la resaca del triunfo del Almería B y los ecos del amargo empate gijonés el pasado domingo.

«Hemos hecho un trabajo importante en el aspecto psicológico para ver que tenemos una oportunidad», indicó el técnico rojiblanco, que expresó su confianza en que su equipo haya aprendido de la eliminatoria previa. «Durante 35 minutos el equipo estuvo a un nivel altísimo, probablemente al más alto de la temporada y el gol del Olot nos hizo daño. Esas cosas no nos deben hacer daño, el equipo se ha dado cuenta de eso y probablemente no nos vuelva a suceder», argumentó consciente de que se enfrentan a un «rival incómodo», pero en un escenario apetitoso. «Tenemos la motivación extra de jugar en un estadio de Primera División, con unas dimensiones amplias y en perfecto estado que nos tiene que dar ese plus de motivación», apostilló el ovetense, que ayer dirigió su última sesión ya en tierras andaluzas.