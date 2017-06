«Vengo a un equipo con mucha historia»

El Marino de Luanco presentó ayer de forma oficial al delantero venezolano de 21 años Wilmer Castañeda, procedente del Atlético de Lugones. El joven futbolista aseguró en rueda de prensa sentirse «muy contento» tras recalar en el conjunto marinista, pues «es un salto grande en mi carrera y vengo con el objetivo de dar el máximo».

En cuanto a las negociaciones, Wilmer explica que «todo fue muy rápido. El lunes al mediodía llamaron a mi padre, después hablé con el 'míster' y cuando te quiere un equipo con la historia del Marino sólo puedes decir que sí. Hay un buen campo, todo el mundo me ha aconsejado venir... no he tenido dudas».

Cuestionado por las diferencias con respecto a su etapa en el Lugones, «me han dicho que es bueno entrenar por las mañanas y el 'chip' de luchar por estar arriba lo cambiaré en la primera sesión».