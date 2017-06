El filial cae en Almería en la última jugada

El Sporting B salió derrotado de su visita al Estadio los Juegos del Mediterráneo (0-1) por el filial del Almería en un encuentro que se le escapó en los instantes finales por una jugada mal defendida por parte de los hombres de José Alberto.

La primera parte fue aburrida con un Sporting B que trató de dominar el juego, pero no tuvo llegadas sobre la meta de Batalla. El cuadro local, sabedor del fuerte calor que azotaba en la capital andaluza, esperó en su terreno de juego para enlazar rápidas contras para sorprender a a los asturianos cuyo protagonismo fue de más a menos porque se fueron desgastando. Si en los primeros minutos no se generaron ocasiones de peligro, la polémica y las mejores oportunidades llegaron justo antes del descanso que protagonizaron los almerienses. El equipo de Fran Fernández solicitó dos penas máximas. La primera sobre Sillero y la segunda sobre Pérez por sendos empujones que el árbitro no decidió señalar.

A los nueve minutos llegó el primer acercamiento local, Pérez recibió un balón que se colocó hacia su pierna derecha y su remate fue tocado a corner con la punta de los dedos de Dani. Pasada la media hora, de nuevo el Almería fue protagonista. Un despeje de Juan Rodríguez lo remató Abenza que pasó a escasos centímetros del larguero sportinguista.

Ya sobre el descanso, los almerienses dispusieron de la ocasión más clara. Sillero le ganó la posición a Juan, y Dani Martín le detuvo el mano a mano. El rechace le cayó a Chema que, con toda la portería para él, estampaba el cuero en el cuerpo de Cifre.

En la segunda parte los gijoneses salieron con más mordientes y pudieron adelantarse a los pocos minutos de la reanudación. Nada más empezar, Claudio remató a centro de Pedro y Batalla repelió a corner. El mismo delantero sportinguista, dos minutos después, remató sin fortuna. Y a los cinco minutos, el central Víctor se recorrió todo el campo y desde la frontal conectó un zurdazo que obligó a lucirse al meta local que envió a córner. Tras el saque de esquina, Pérez montó una buena contra que no culminó porque Juan Rodríguez salió al cruce y evitó el peligro.

Eran instantes donde ambos equipos podían marcar. Sofián y Sillero estuvieron muy cerca de hacerlo para los andaluces y el filial asturiano tuvo la suya en el minuto 70 cuando una mala cesión de la defensa acabó en los pies de Pedro que encaró a Castella, pero Sofián estuvo muy atento para evitar el tanto de los hombres de José Alberto.

Las peores noticias para el Sporting llegó en los último minutos. Una jugada de Chupi por la izquierda terminó con un centro que la defensa sportinguista desvió córner. Chema sacó en corto para que Chupi asistiera a Sofián que remató solo en el punto de penalti.

El filial regresa así con un marcador adverso. Mareo tiene la última palabra de una eliminatoria que tendrá que ser remontada en Gijón. La plantilla, que regresó anoche por carretera, espera que la afición les acompañe el domingo.