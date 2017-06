Fallece a los 30 años el centrocampista Tioté

El centrocampista Cheik Tioté ha fallecido en un hospital chino tras sufrir un colapso durante un entrenamiento con su club, el Beijing Enterprises, según informa la web del país asiático 'weibo'. La vida del centrocampista de Costa de Marfil, que estuvo muy cerca de firmar por el Sporting en el pasado mercado invernal, se apaga a los 30 años, con dos hijos fruto de su primer matrimonio.

El futbolista, nacido en la ciudad marfileña de Yamoussoukro el 21 de junio de 1986, comenzó en 2005 en las filas del Anderlecht una trayectoria en el fútbol europeo a la que puso fin el pasado mes de febrero con su llegada al Beijing Enterprises de la Segunda División china después de su frustrada incorporación al Sporting. Con experiencia en el fútbol holandés fruto de su paso por el Roda y el Twente, Tioté disfrutó del mejor momento de su carrera deportiva en el Newcastle, al que llegó tras disputar el Mundial de 2010 que albergó Brasil. Su excompañero en el club inglés, el delantero senagalés Demba Ba, empleó su cuenta de Twitter para lamentar el fallecimiento del centrocampista africano.

may Allah gives grant you jannah brother Tiote