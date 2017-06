El avilesino Jorge Cayarga se presenta con el Marino

El Marino mantiene el habitual escalonamiento de presentación de sus nuevos jugadores y tras la de Wilmer que abrió el cartel la semana pasada, ayer fue el turno de Jorge Cayarga Fernández (Avilés, 17-9-1996. Procede del Ceares, que junto al filial del Oviedo, en cuya cantera se formó tras salir del Navarro, y el Real Avilés, han sido sus anteriores equipos en Tercera División.

El futbolista dijo en sus primeras palabras como azulón que «jugar en un equipo como el Marino es dar un paso adelante. Es uno de los importantes de la categoría y tiene como objetivo volver a Segunda B. Es un reto en mi trayectoria». Jorge Cayarga recibió la llamada del nuevo entrenador, Oli: «Me dijo que quería tenerme en el equipo y después me llamó Luis Gallego para decirme que él también estaba interesado desde hace meses en traerme al Marino», que no fue el único equipo de Tercera que pretendía al atacante. Tras una campaña anterior casi inactivo entre Oviedo B y Avilés, «fichar por el Ceares me vino muy bien porque tuve los minutos que necesitaba para mostrar mi juego en el campo».

El nuevo jugador marinista suele actuar en posiciones de interior casi siempre a pie cambiado, pero «no me considero un extremo porque tiendo a irme por dentro y tampoco tengo mucha velocidad». Reconoce que la presencia de Oli, «que ha entrenado en Segunda División B y Tercera, fue un jugador de elite y es un plus para nosotros, seguro que hace un buen trabajo».

El próximo en ser presentado, esta semana, será el portero Guillermo, del Praviano.