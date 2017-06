Cuestión de valores: el equipo gijonés que rechaza la euforia de las victorias y evita las goleadas

«Golear a estas edades no solo no sirve para nada, sino que además lo que transmites a los chavales no es correcto». El entrenador Juan Pire tiene claro que el fútbol debe servir para educar en valores y no solo como actividad deportiva. En los dos últimos años, su equipo ha perdido solamente dos partidos y empatado uno, pero lo que es seguro es que ha aprendido algo en todos ellos.

Rubén Huete, Alfonso Cabezudo, Pedro Alonso, Pedro Marmiesse, Rodrigo Acuña, Álvaro Suárez, Francisco Gonzalo Irueste y Jairo Iglesias forman la plantilla del benjamín B de La Asunción, que esta temporada ha logrado con total autoridad el ascenso a Segunda pese a ser para todos ellos el primer año en la categoría. El año pasado también subieron de Segunda a Primera prebenjamín. Sin embargo, a los jugadores les basta con mirar a su banquillo para recordar que la euforia está prohibida en la derrota y, sobre todo, en la victoria. «Yo cada partido les recuerdo que pueden hacerlo mejor y que no deben creer que son los mejores, porque no lo son».

En las categorías más bajas del fútbol son frecuentes las goleadas por las diferentes etapas de desarrollo que atraviesan unos niños y otros. Pire, consciente de que este año su equipo se encontraba en el grupo de conjuntos con más nivel, ha buscado el aprendizaje de sus jugadores más allá de cualquier resultado:«Nosotros respetamos al rival, no hace falta golear ni pasar por encima para demostrar que es mejor. A estas edad se busca que aprendan, no que abusen. Todos los entrenadores que hay en el club comparten mi opinión».

Explorar otros entornos

Los propios jugadores saben que, una vez que el marcador está controlado, es el momento de probar los últimos aspectos ensayados durante los entrenamientos. «Lo que buscamos es continuar jugando, que el partido transcurra de forma humilde y hacer cosas que nos vienen bien para seguir aprendiendo tanto a nosotros como al rival, porque entiendo que en esas situaciones también pueden mejorar algunos aspectos», afirma el entrenador.

Juan Pire tiene solo 25 años y ya lleva seis entrenando a equipos de La Asunción, donde jugó hasta juveniles. Durante su charla con ELCOMERCIO no hace ninguna referencia a resultados, a goles, ni a clasificaciones, sino a ideas de trabajar para desarrollar a los niños de su plantilla a través del fútbol:«Es la línea que seguimos en el club y creo mucho en ella».

Pire planeó hace unos meses organizar partidos cada dos semanas contra rivales de superior categoría. «Lo que buscamos es mejorar en cuanto a ritmo e intensidad. Esos amistosos no solo no los han ganado todos, sino que uno lo perdimos por goleada. A los jugadores les viene bien porque les da una lección de humildad», explica. La idea, según el entrenador, es «sacarlos de su liga y mostrarles el nivel que hay ahí fuera, donde se puede ganar y perder».

El benjamín B de La Asunción tiene una plantilla corta, de solo ocho jugadores. El año que viene debutarán en Segunda y se enfrentarán a muchos de esos rivales a los que no han podido ganar en sus amistosos. Pero la idea seguirá siendo la misma de siempre:«Tenemos un equipo muy compensado, no hay ningún jugador de nivel bajo ni ninguno con un nivel sobresaliente. Lo que sí tienen es mucha competitividad. Eso los define más allá de lo que yo pueda enseñarles. Lo que deben hacer es continuar aprendiendo igual que hasta ahora», afirma Juan Pire. Porque a veces para ser el mejor no hace falta ser también el que gana siempre.