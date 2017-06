Los avilesinos Chito y Eddi disputarán el Europeo

Pablo César Chito y Edgar García 'Eddi' recibieron hace escasos días una de las mejores noticias de su vida. De jugar al fútbol-7 con sus amigos por mera afición, pasarán desde mañana a medirse a los mejores futbolistas de Europa de la modalidad. Y es que los dos avilesinos han sido convocados por la selección española para disputar el Campeonato de Europa en la República Checa.

A sus 38 años, Chito, que comparte apellido y nomenclatura con su padre, a la sazón presidente del Raíces, todavía se encuentra «bajando de la nube. Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. Será una experiencia increíble». Y es que tras jugar toda su vida en el Raíces, a los 21 años se pasó al fútbol-sala, jugando, siempre por afición, en equipos como 5AS, Manzaneda, Asturimpres, Casa Falo Avilés y Yesos Castaño, situando su techo en Tercera División.

Con la retirada de la competición del Yesos quiso probar en fútbol-7 de la mano del equipo Veteranos del Raíces y la decisión no pudo ser mejor. «Las convocatorias se hacen a tenor de los MVP de los partidos. Aunque nosotros competimos a nivel regional, la liga pertenece a la Asociación Española de Minifútbol, que es la encargada de hacer confeccionar la lista para disputar las competiciones internacionales», explica.

El Campeonato de Europa tendrá lugar del 10 al 17 de este mes y será retransmitido en abierto por Gol Televisión. Los partidos a disputar en la primera fase son los siguientes: España-Eslovaquia (sábado 10 a las 19 horas), España-Turquía (domingo 11 a las 15) y Rusia-Espana (martes 13 a las 15). Como el Veteranos del Raíces fue campeón del sector avilesino de la liga asturiana, Chito acudirá también del 23 al 25 al Campeonato de España. En agosto se celebrará el Mundial, en Túnez, y el guardameta local no descarta nada. «Si lo hago bien, supongo que tendré posibilidades».

La historia de Eddi es igual de sorprendente que la de Chito. Con todavía 25 años, el avilesino frenó en juveniles una carrera futbolística que le había llevado por clubes como Real Avilés, Raíces y Navarro. A los 17 dijo adiós al fútbol «porque en aquel momento prefería salir antes que ir a los partidos» y el gusanillo le volvió a picar hacer dos, fichando por el Celtic Avilesino.

«La verdad es que no me esperaba para nada la llamada de la selección. Es cierto que llevo dos años siendo goleador, MVP y máximo asistente de la liga, pero nunca te imaginas ir a jugar un Campeonato de Europa». Zurdo, juega habitualmente a pierna cambiada y en su casa todavía no se creen la noticia. «Están muy contentos, porque va a ser una experiencia que jamás olvidaré».

En lo que será el quinto Europeo de fútbol-7, un deporte en alza «sobre todo en países del este», el objetivo de la selección española es «pasar la primera fase, algo que ya consiguieron el año pasado. A partir de ahí, veremos».