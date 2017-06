«Cuando te llama el Marino es muy difícil decir que no», dice el joven meta Guillermo

El Marino de Luanco presentó ayer al guardameta Guillermo, sub23 avilesino que llega al club procedente del Praviano para competir por un puesto con otro ex del Real Avilés, Davo. Guillermo explicó en su primera comparecencia como marinista que «en cuanto me llamó el Marino, uno de los mejores equipos de Asturias, no lo dudé».

El intermediario fue Manel, segundo técnico marinista para la próxima temporada, pues «me entrenó en el Avilés B y ya me conocía. Me dijo que necesitaban un portero sub23 y me pareció una gran opción. Después hablé con Oli y con el 'presi' y fue imposible decir que no». Para el avilesino no es un «problema» pasar de luchar por no descender a hacerlo por ascender. «Es una motivación más», asegura. Ya conoce a Davo, su compañero, al que define como «un gran portero, compañero y persona». El Marino renovó ayer a Borja Álvarez.