José Alberto: «Hemos tenido muchísimas situaciones de gol»

«Solo nos quedan dos batallas y tenemos el objetivo muy cerca», indicó José Alberto todavía mascando la satisfacción del triunfo, con rostro de alivio. «Un gol nos echaba. El equipo no sabía muy bien si ir hacia adelante o ir hacia atrás por esa falta de experiencia, pero ha hecho un esfuerzo de diez. Todos los que han intervenido han hecho un auténtico partidazo», explicó el entrenador del Sporting B, que elogió el apoyo de la afición y reconoció que los goles recibidos en los tramos finales de los últimos partidos le hizo vivir con «incertidumbre» desacorde al juego desplegado.

«Hemos tenido muchísimas situaciones de gol. Es una pena que no llegase el tercero porque nos hubiera dado más tranquilidad para poder generar fútbol», indicó el ovetense, que reconoció que el filial rojiblanco «necesitaba ganar» después de tres encuentros sin hacerlo y se queda con que su equipo siga generando oportunidades pese a no mostrar la efectividad anotadora del campeonato liguero. Después de superar un partido «tremendamente exigente en lo físico y en lo mental», José Alberto ya aguarda con «máxima ilusión» a su último rival en el 'play off'.