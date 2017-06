Yeray, ante su recaída de su cáncer: «Me levantaré mil y una veces»

Las malas noticias han vuelto a sacudir esta mañana a toda la familia del Athletic y del mundo del fútbol. El club ha emitido un comunicado en el que informaba de la recaída de Yeray Álvarez, quien deberá ser tratado con quimioterapia para combatir el cáncer que ha irrumpido de nuevo en su vida. En un control realizado ayer y que se enmarca en el protocolo de la vigilancia activa de la evolución del tumor testicular que se le detectó en diciembre de 2016, entonces resuelto con una intervención quirúrgica, los especialistas detectaron una «anomalía» que requiere de un tratamiento agresivo. Lejos de hundirse, el central ha hecho unas declaraciones en las redes sociales en las que asegura que jamás bajará los brazos y que vencerá esta batalla también. «Si tengo que volver a tumbarlo (el cáncer), lo volveré a hacer y lo haré mil y una veces», ha escrito y ha acompañado el texto con un emoticono de fuerza.

El defensa baracaldés estaba concentrado con la selección sub 21 y ahora deberá dejar a ‘La Rojita’ para ponerse en las manos de los médicos. «Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos, que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya», ha dejado escrito el jugador del Athletic. El vestuario rojiblanco está conmocionado y ya empiezan a llegar los primeros mensajes de ánimo. «Anda que empezar así el día... Mucho ánimo Yeray», puso Mikel San José en Twitter. «Fuerza hermano», añadió Alejandro Remiro, mientras que también los exfutbolistas rojiblancos como Iñigo Larrainzar se sumaban a la ola de la solidaridad: «Toca apretar bien los dientes y remar contra corriente, todos te apoyamos y estamos contigo. Mucho ánimo Yeray».

