El Marino presenta a David González y ficha del Caudal a Quero, Saavedra y Óscar Pérez

Día intenso el de ayer para el Marino de Luanco, que presentó ante los medios de comunicación al mediocentro David González y cerró los fichajes de Quero, Saavedra y Óscar Pérez, todos ellos procedentes del Caudal, que milita en Segunda División B.

Comenzando por la presentación, el futbolista ovetense de 27 años explicó en su puesta de largo como azulón que «tenía decidido jugar en Asturias y con el cambio entrenador y la dinámica fichajes del Caudal estaba bastante claro que no iba a seguir ahí. Se abrió un abanico de posibilidades, pero Oli mostró mucho interés desde el principio en ficharme y me sentí halagado».

El ex de Málaga B, Cádiz y Real Oviedo asegura que «vengo a un club del que hablan maravillas y con el reto de situar al Marino en lo más alto de la liga, que es el lugar que le corresponde. Lo que mandan son los resultados, pero se está armando un gran equipo con gente muy contrastada». En ese sentido, «está llegando gente que conozco, muy ambiciosa, con el objetivo de meterse en el 'play off' a por el ascenso a Segunda B».

Los fichajes de Quero, Óscar Pérez y Saavedra son motivo de «alegría» para David, que no oculta que «hace un par de temporadas el Marino ya intentó ficharme, pero no se dieron las circunstancias. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y tengo muchas ilusiones puestas en esta temporada». Cuestionado por su forma de jugar, el ovetense desgranó que «como mediocentro que soy, me gusta que el balón pase por mí». En cuanto a la competencia, espera que «el equipo esté compensando en todos los puestos. La competencia es buena».

En cuanto a los fichajes, Félix Quero (Avilés, 1982) es un jugador de banda de 34 años con mucha experiencia en Tercera, Segunda B e incluso en el fútbol extranjero. Su trayectoria le ha llevado por Astur, Mosconia, Pájara Playas, Leganés, Ceuta, Real Unión, Lugo, UD Logroñés, Jorge Wilstermann (Bolivia) y Caudal. El avilesino ya jugó en el Marino en la temporada 2007-2008, antes de fichar por el Real Unión.

Tres temporadas de experiencia en el Marino, entre 2011 y 2014, tiene Alberto Saavedra (Oviedo, 1981), que a sus 35 años comenzará su segunda etapa en Miramar. El espigado central ha pasado por Real Oviedo B, Real Oviedo, Numancia B, ADO Den Haag (Holanda), Vecindario, Ontinyent y Caudal. Treinta y cinco años tiene también Óscar Pérez (Oviedo, 1981), coincidiendo con Saavedra tanto en el Real Oviedo como en el Caudal, aunque en su caso, el centrocampista afronta su primera etapa en el Marino. Pivote defensivo, su trayectoria es más que extensa: Real Oviedo B, Real Oviedo, Eibar, Córdoba, Bolton, Tenerife, Granada, Cádiz, Racing y Caudal.

El técnico Oli, que ya cuenta con 16 jugadores, reconoció ayer que trabaja en la renovación de Jairo Cárcaba. «Queremos que ascienda y juegue con nosotros en Segunda B». El delantero interesa al Real Avilés.