Yeray: «Tranquilos que esta pelea la voy a ganar»

eray Álvarez (Barakaldo, 22 años) recibió en la mañana de ayer otro durísimo golpe. Le comunicaron en la concentración de la selección española sub’21 en Las Rozas que un control radiológico de «vigilancia activa» realizado el lunes detectó «una anomalía» tras el tumor testicular del que fue operado en diciembre de 2016.

El jugador debe ser tratado con quimioterapia, según anunció el Athletic. El club explicó que la irregularidad es una adenopatía, un trastorno que revela que el tumor se ha extendido a los ganglios linfáticos.

El central se queda sin la Eurocopa sub’21, a la que iba a viajar el jueves, y el club anuncia que estará tres meses de baja. Ayer mismo regresó a Bilbao, en donde comienza el tratamiento de inmediato en el servicio de Oncología del hospital de Cruces.

El central hizo una vez más honor a su nombre, de origen guanche y que significa «grande». Ante la adversidad, dignidad y coraje. «Cuando parece que lo has tumbado (el cáncer), se levanta y te vuelve a golpear. Pero tranquilos, que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y, si tengo que volver a tumbarlo, lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces», publicó en su cuenta de Instagram para demostrar que se enfrentará a la enfermedad con todas sus fuerzas.

Las redes sociales desbordaron muestras de apoyo de aficionados, jugadores y clubes para un futbolista que ha cautivado a todo el mundo con su entereza ante la adversidad.

Yeray estaba muy ilusionado con la convocatoria de la selección sub’21. Se había llevado además el premio añadido de ser reclutado por el técnico de la absoluta, Julen Lopetegui, que le tiene señalado como uno de los centrales de más futuro.

Pero el mazazo llegó ayer por la mañana. Yeray se dio cuenta de que su batalla contra el cáncer no ha finalizado. El Athletic anunció a las 09.40 horas su recaída. A las 10.30 horas abandonó la concentración de la selección española.

Lo hizo con discreción, sin citar a todo el grupo de compañeros para comunicarles lo sucedido. No quería afectarles anímicamente pocos días antes del debut el sábado ante Macedonia. Diego González, del Sevilla Atlético, le sustituye. Sus compañeros se conjuraron para dedicarle el triunfo en Polonia.

A las 12.30 horas aterrizó en el aeropuerto de Loiou. Lo hizo con una sonrisa en la boca. Le esperaban sus padres y el jefe de los servicios médicos del Athletic,Josean Lekue.

«Bien, bien», contestó cuando un periodista le preguntó cómo se encontraba, aunque resopló cuando vio cómo las cámaras le seguían.

Pero hay motivos para el optimismo. Los médicos le han indicado que hay grandes posibilidades de que las cosas vayan bien.