Meré inicia su andadura en el Europeo sub 21 de Polonia

España, con el sportinguista Jorge Meré, aun pendiente de descubrir su futuro, al cual se unen cada día un mayor número de pretendientes, con serias opciones de ser titular en el centro de la zaga, vuelve a llega a Polonia con el cartel de favorito en la frente. No es para menos: Asensio, Saúl, Deulofeu, Vallejo, Bellerín, Denis Suárez... Por citar a varios de los seleccionados por Albert Celades, pues los 22 de los 23 componentes del equipo saben de sobra lo que es jugar en Primera. La excepción lleva el nombre de Diego González, uno de los mejores centrales de Segunda en el Sevilla Atlético, que entró a última hora en la lista debido a la desgraciada recaída de Yeray Álvarez.

Sin Yeray, Celades tendrá un quebradero de cabeza menos a la hora de confeccionar el once. Aunque bendito problema el del técnico catalán, con dos y hasta tres futbolistas de garantías por puesto. Kepa Arrizabalaga es indiscutible bajo los palos, y así deberían serlo también Héctor Bellerín, que estuvo citado hace un año para la Eurocopa de Francia con la absoluta y José Luis Gayá en los laterales.

Jesús Vallejo liderará la defensa desde el eje tras confirmarse su regreso al Real Madrid y a su lado estará Meré: llevan jugando juntos desde la sub-16.

A partir del centro del campo, las opciones de Celades son infinitas. Tiene futbolistas de corte y también de confección, de barro y de chaqué. Dani Ceballos, Saúl Ñíguez, Denis Suárez, Mikel Merino, Marcos Llorente y Carlos Soler. Si echas a suertes quién juega te sale una medular de Champions sí o sí.

El capitán Gerard Deulofeu, máximo goleador histórico y jugador con más internacionalidades de la sub 21, asegura desborde y finalización desde el extremo derecho. En el lado opuesto, Marco Asensio es un seguro de vida en las grandes citas. Será la estrella de la absoluta más pronto que tarde si él quiere.

El tercero en discordia del ataque de Celades dependerá del tipo de partido que se presente. Iñaki Williams no tiene rival al contragolpe, Borja Mayoral es un ratón de área y Sandro Ramírez un depredador autosuficiente, da igual donde reciba el balón, siempre tiene la portería entre ceja y ceja.

En cualquier caso, España no es la única favorita para llevarse el premio en Polonia. Primero debe liderar el Grupo B nada sencillo, con una selección, la portuguesa, plagada de nombres ilustres como Joao Cancelo o Renato Sanches; y otra, la serbia, que repite la base de los equipos que ganaron tanto el Europeo sub 19 en 2013 como el Mundial sub 20 en 2015.

El cuarto rival, Macedonia, no da tanto miedo. En el Grupo A, Suecia aspira a defender su corona con varios de los que ganaron el título en 2015, aunque primero tendrá que superar a la anfitriona Polonia, a la siempre correosa Eslovaquia y a Inglaterra, liderada por Nathan Redmond y James-Ward Prose, ya estrellas en el Southampton. La otra gran favorita junto a España es Italia, que de la mano de los Donnarumma, Bernardeschi, Berardi y compañía se enfrentará a la Alemania de Serge Gnabry, mermada por la Confederaciones, a República Checa y a Dinamarca en el Grupo C. ¿Se repetirá la final de 2013?