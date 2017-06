El Marino presenta a los excaudalistas Alberto Saavedra y Félix Quero

El Marino de Luanco presentó ayer en Miramar a dos de sus últimos tres fichajes, ambos procedentes del Caudal, el central Alberto Saavedra y el extremo Félix Quero. Este último, avilesino, estuvo en el conjunto azulón hace diez años, entonces en Segunda B. «Era un año muy ilusionante, pues éramos el segundo equipo de Asturias. Sólo teníamos por encima al Sporting, que estaba en Segunda. Aun así, las cosas no iban bien y tuve que salir en invierno, pues desde el club prefirieron a otros jugadores. Aun así, fue un punto de inflexión en mi carrera y las cosas fueron a mejor a partir de ahí, así que guardo con cariño esa temporada».

Ahora, el reto es el ascenso. «Vengo para volver a hacerlo bien, para que el Marino haga una buena temporada y consiga el ascenso. Va a ser difícil, pero trabajando mucho día a día, que es el secreto, lo podemos conseguir porque, como se está viendo, vamos a tener buenos jugadores y con experiencia».

Por su parte, el ovetense Alberto Saavedra explicó que «vuelvo a un sitio que conozco y en el que he estado unos años maravillosos. Espero disfrutar tanto o más que antes». Cuestionado por la veteranía de la plantilla, el defensor sostiene que «hemos demostrado que la edad no importa. Venimos de jugar un montón de partidos en Segunda B y en este caso diría que la veteranía es un grado». Para firmar le convencieron tanto Luis Gallego como Oli, pues «me hablaron de los planes que tenían para ascender y me parece un proyecto muy motivante».