La sub 21 afronta ante Portugal el partido clave del Europeo

Sin tiempo para digerir la goleada ante Macedonia. Así afronta España el partido clave para sellar la clasificación a las semifinales del Europeo sub-21. Tres días después de que el talento de Marco Asensio estallara en todo el planeta fútbol, Albert Celades tiene la obligación de rebajar la euforia para medirse a Portugal, el rival a batir en la primera fase, este martes a las 20.45 (Cuatro) en Gdynia. Una victoria vale el pase, una derrota te deja contra las cuerdas. El sistema elegido para el actual Europeo, en el que solo pasan los primeros de cada grupo y el mejor segundo, no permite margen de error. La prueba es que España, a pesar del 5-0 ante Macedonia, se juega la clasificación ante Portugal en un partido de poder a poder. Lo sabe Albert Celades, que pondrá en liza un once con todas sus estrellas, incluido el rojiblanco Jorge Meré que formará en el centro de la zaga junto a Vallejo, para medirse a una Portugal que venció con comodidad a Serbia en la primera jornada y es principal obstáculo para amarrar el primer puesto. El técnico de la 'rojita' bien podría repetir esta noche el mismo equipo que goleó el sábado con la presencia de Asensio, que ha conseguido con su partido ante Macedonia eclipsar a todos los talentos que acumula el equipo sub 21.