Portera y a mucha honra

A ella lo que le gusta es parar penaltis. Con el pelo largo o corto, eso da igual. Y con su nombre, Carla, escrito con letras bien grandes en la camiseta de guardameta. Sin embargo, a la joven felguerina, de doce años, la confundieron con un chico el pasado fin de semana, durante el partido que su equipo, el Asturias Femenino (integrado por jugadoras de varios clubes del Principado), disputaba contra el Tropezón A, de categoría alevín, en un torneo organizado en Ribadeo. De hecho, el técnico del conjunto cántabro reclamó a la organización del torneo que había un niño llamado Hugo jugando en un equipo integrado por chicas. Extraña acusación, ya que cualquier equipo de fútbol puede ser mixto en estas edades y categorías.

Esta reclamación fue la gota que colmó el vaso de la paciencia en Asunción Torre, la madre de Carla Moolenaar, quien ya había tenido que soportar durante el partido varios comentarios irrespetuosos que, según asegura, procedían del banquillo del Tropezón, del estilo «entradles duro, que se acojonan».

Asunción Torre escribió una carta dirigida a la directiva del Tropezón en la que quiso recordar que «al fútbol se juega con las piernas, con la cabeza y con el corazón. No con el sexo. Esos atributos que tanto les gusta mentar durante los partidos». Su carta también se dio a conocer a través de las redes sociales y llegó hasta el club cántabro, desde el que admiten que se produjeron comentarios durante el partido «que no se tenían que haber dicho».

En la misiva, la madre de Carla lamenta no saber «qué es más ofensivo, que pensaran que es un niño porque tiene el pelo corto, que pensaran que es un niño porque es una buena portera, o que se atrevieran a plantear su sexo como un posible motivo para presentar una protesta ante la organización del torneo».

Sobre este último punto, desde la directiva de la entidad de Tanos (Torrelavega) también reconocen que «el entrenador se ha podido equivocar, porque según el torneo pueden jugar chicos y chicas juntos, y a lo mejor estuvo mal preguntar si el portero era niño o niña».

Mientras tanto, ajena a la polémica, Carla se toma con buen humor la situación vivida en el torneo. Asegura que cuando se enteró se rió «mucho» y le quita importancia, aunque indica que tampoco ve «muy normal» que sucedan este tipo de cosas. Sobre aquel partido, la guardameta explica que no se enteró de lo que sucedía hasta el final: «Oí mucho jaleo en una parte de la grada donde llamaban a un tal Hugo, pude mirar un segundo, pero pensé que la cosa no iba conmigo. Nunca me había pasado nada igual». Es más, la joven se centra en que durante le torneo hizo «bien» su trabajo y se dedicó a «parar bajo palos», dos penaltis incluidos.

Lo único que lamenta Carla, que acaba de finalizar sexto de Primaria en el colegio Beata Imelda Santo Tomas de La Felguera, es que «hubiesen pedido disculpas». «Al menos yo cuando me confundo en algo, pido perdón y ya está», añade.

Desde el Tropezón señalan que ya se han pedido esas disculpas. Concretamente, la mujer del técnico implicado. «Ha mandado una carta a la madre de Carla pidiendo disculpas en caso de que se hubiera producido alguna palabra mal sonante», aseguran desde la directiva del club cántabro.

Pese a todo, Carla mantiene intacta su afición y su ilusión por jugar al fútbol, y de portera. Lleva cuatro años defendiendo la portería del Alcázar, club, explica, en el que «todos son muy respetuosos, pero no conmigo, sino con todos».