«Me acusan de ser machista y no es así»

Todo el revuelo formado le sobrepasó. Comentarios desafortunados durante el partido, una extraña pregunta al finalizar el encuentro y, según sus propias palabras, la «tensión del momento» provocaron que el entrenador del Tropezón alevín, Rafa Cicero, haya estado esta semana rodeado de cierta polémica, bastante extendida a través de las redes sociales. El técnico, que actualmente se plantea abandonar sus labores de entrenador tras lo acontecido estos últimos días, se dirigió a la organización del Torneo de Ribadeo disputado el pasado fin de semana para preguntar, al final del partido, si el Asturias Femenino, un equipo integrado por chicas, había jugado con un chico bajo palos, cuando en realidad se trataba de la joven guardameta felguerina Carla Moolenaar, que la próxima temporada jugará en las categorías inferiores del Sporting

Eso provocó que la madre de Carla, Asunción Torre, escribiera una carta dirigida a la directiva del Tropezón en la que recriminaba el comportamiento del técnico. La misiva se propagó a través de Internet y ahora el entrenador se siente «linchado».

El técnico atendió la llamada de EL COMERCIO para explicar su versión de los hechos. «Fue una pregunta que me arrepiento de haber hecho, porque ya estaba el partido zanjado», señala Cicero, conocedor de que en categoría alevín los equipos pueden ser mixtos. Sin embargo, se dirigió a los miembros de la organización del torneo porque «en la grada había algunos padres que decían que la portera del equipo rival era un chico, yo les decía que eso daba igual, pero me insistieron en que fuese a preguntar para que se quedaran tranquilos». «No era mi intención denunciar nada», añade el entrenador cántabro, quien insiste en que «lo han sacado de contexto y me acusan de ser machista, pero eso no es así».

«Me preocupa que ahora me insulten por los campos», admite el técnico, que sopesa dejar de entrenar

Su club le defiende. El Tropezón mostró ayer su «total apoyo» a Rafa Cicero. El club cántabro indicó a través de un comunicado que «a tenor de la repercusión mediática que ha tenido una anécdota sucedida en el torneo de fútbol base disputado en Ribadeo, desde la junta directiva del Tropezón queremos mostrar nuestro total apoyo y comprensión hacia nuestro entrenador».

El técnico cántabro asegura que le gusta entrenar, pero reconoce que «esto me está superando, porque no me ha pasado en la vida, ni como jugador». De cara a la próxima temporada, a Cicero le preocupa «ir a los campos y que la gente me pueda insultar, porque tengo una hija que viene a los partidos y no quiero que escuche las cosas que podrían decir desde la grada» a causa de esta polémica.

Desde el club se asegura que el técnico «está de bajón». «No sé si al final dejará el fútbol, porque esto se ha desmadrado y me decía que no quería llamar la atención de nadie», apuntó un directivo de la entidad, quien añadió que Cicero «nunca había tenido un problema antes y ahora está pensando en dejar el club».

La entidad cántabra también señaló que el hecho de haber cuestionado el sexo de una jugadora del equipo rival, «aunque prescindible y quizás inapropiada en el momento de tensión que al parecer reinaba, no estimamos que sea motivo suficiente para promover la polémica generada y su posterior repercusión plagada de falsedades». Cicero reconoció que «desafortunadamente tomé la decisión incorrecta y me dejé llevar por la tensión del momento». Finalmente, el Tropezón también lamentó que el técnico «fue objeto, con sus propios jugadores menores de edad como testigos, de insultos y calumnias varias durante el partido, por no mencionar todas y cada una de las que hemos observado en las redes sociales, tanto hacia su persona, como hacia el buen nombre de nuestro club».

Las federaciones involucradas, por su parte, quieren orillar la polémica y eluden hablar de hipotéticas sanciones por las palabras del preparador. Coinciden en que se trataba de un enfrentamiento amistoso y quién debe juzgar los comportamientos es el árbitro a la hora de confeccionar el acta.