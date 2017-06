«Me gustaría ver un pequeño Molinón el domingo», reconoce José Alberto

Al abrazo del final del entrenamiento, algunos futbolistas del Sporting B se reunieron para patear el balón desde el punto de penalti. «Intentamos tenerlo todo controlado. Me lo han pedido los propios jugadores porque yo no estaba con la idea de lanzarlos, pero hay que tenerlo todo controlado», explicó José Alberto López, entrenador del filial.

El Sporting B lanza mañana su última ofensiva (campo número 1 de Mareo, 18.30 horas) en el partido del año frente al rudo Beasain, que planteó el pasado fin de semana una cita titánica, achicharrada por el calor y un arbitraje casero, a los canteranos, que salieron airosos del envite con un prometedor 2-2.

Receló, en cualquier caso, el técnico rojiblanco del escenario sobre el que ahora mismo pisa su equipo. «Después de tres eliminatorias, muy duras, es la primera en la que el primer partido nos da un resultado positivo, pero la eliminatoria está abierta y al 50%. Aunque fue importante para el grupo lograr un resultado así fuera de casa, sufriendo mucho, con situaciones que no son entrenables», observó el preparador.

«Sabemos que es el partido del año y estamos a noventa minutos del objetivo»

«Espero un Beasain replegado y que intentará lanzar contras rápidas»

José Alberto dio la bendición a la disponibilidad de Isma Cerro, restablecido tras el golpe de calor que sufrió en Beasain, con la única baja del sancionado Víctor Ruiz. «Sabemos que es el partido del año y que estamos a noventa minutos del objetivo», enfatizó el entrenador del filial, quien solicitó el respaldo del sportinguismo con una reflexión muy gráfica: «350 días en noventa minutos. Este partido es muy importante para el club, los chavales y toda la gente que llevamos peleando estos días». Y concluyó que «me gustaría ver un pequeño Molinón en Mareo», recordando que la afición del Beasain había apretado de lo lindo a los canteranos el pasado fin de semana.

Javier Fernández, presidente del club, fue uno de los primeros en transmitir ese respaldo al filial. El dirigente presenció ayer el penúltimo entrenamiento de la semana en compañía de Rogelio García, responsable de Captación del Sporting. A la conclusión de la jornada intercambió impresiones con José Alberto, quien agradeció la presencia del presidente en la sesión: «Nos ha apoyado durante todo el año y hoy -por ayer- ha querido hacerlo en primera persona».

El Sporting B completará hoy el último entrenamiento de la semana antes del encuentro. El entrenador rojiblanco no tiene previsto alterar la rutina de trabajo del equipo y no concentrará a los jugadores, con la máxima de mantener la normalidad de todo el año ante una cita en el que el equipo espera dar mucho más palique al balón que en Beasain. «Este partido no tendrá nada que ver con el anterior. Espero que sea similar a lo que vimos durante todo el año en nuestra casa», vaticinó, anhelando en sus filas «un equipo dominador, intenso y de generar situaciones de gol».

Propuesta clásica

En el otro campo anticipó una propuesta clásica, más conservadora en su fútbol, y a la espera de encontrar el aire a la espalda de la descarada puesta en escena del Sporting B. «Espero un equipo replegado y que intentará aprovechar su fútbol directo, tratando de lanzar contras rápidas y aprovechando su balón parado, que es uno de sus puntos fuertes», resumió, antes de reconocer que habían martilleado en la defensa de ese tipo de jugadas.

Con un hormigueo nervioso en el estómago, el preparador volvió a mirar hacia el botín que aguarda a la vuelta de la esquina. «Para todos es vital conseguir el ascenso», sentenció José Alberto, quien regresó sobre sus pasos para invocar un ambiente apasionado en la grada del número 1, remachando con que «aprieten como nos apretaron a nosotros en Beasain».