«Rajoy sigue sin limpiar, sin manchar y sin trabajar»

A sus 74 años José María García sigue siendo 'súper'. Atiende a EL COMERCIO en un pim, pam, pum casi radiofónico minutos antes de recibir el premio. La primera pregunta era obligada luego de sus declaraciones del verano pasado durante la presentación de su biografía.

El año pasado dijo en alusión al Grupo Carso que en España los caballitos blancos siempre han sido negros, ¿sigue pensándolo?

Hay que agradecer al grupo mexicano, evidentemente que haya venido. Que haya hecho la inversión. Pero a los sitios hay que llegar aprendidos, no a aprender. Pero claro, vital para el ascenso, al margen de la infraestructura, es luego la estructura orgánica interna: el banquillo, el entrenador es absolutamente vital. Si quieres subir, porque el Oviedo tiene que estar en Primera, ¿cómo contratas a un entrenador que no ha entrenado a nadie? Yo soy amigo de Fernando Hierro, es un tío diez que tuvo, además, los santísimos cojones -escríbelo así- de enfrentarse a Florentino con Raúl. El no había entrenado a nadie y la Segunda División es muy complicada. Hay que conocer los árbitros, los campos, a los jugadores. Lo hará mejor o lo hará peor, pero ahora el tío que ha fichado el Real Oviedo es un tío de todas las garantías, Anquela. Se lo sabe todo.

Volvió a la Cadena SER hace poco después de 35 años.

Bah, pero eso para mí fue una anécdota. Yo se lo agradezco a Javier del Pino porque fue un pulso a Juan Luis Cebrián. Dijo, ¿cómo, García está vetado? Pues yo traigo a García. Pero fue saludar y nada más porque no se atrevieron a que yo hablara.

Usted inventó nuevos códigos, para conectar con los oyentes, ¿nos falta imaginación en la profesión?

Nos falta libertad, nos falta independencia, nos falta oficio, trabajo, y, sobre todo, nos faltan periodistas. Ahora tenemos en la inmensa mayoría de los medios portavoces de las alturas. Pero ojo, no sólo en deportes. En el periodismo político también.

¿Mariano Rajoy sigue sin manchar pero sin limpiar tampoco?

Rajoy sigue sin manchar, sin limpiar y sin trabajar.

Y la última de ciclismo,¿ con qué puerto se queda, con los Lagos de Covadonga o con el Angliru?

Es como si a un niño le preguntas que a quién quiere más, si a papá o a mamá. Yo quiero mucho a los Lagos porque ya ha pasado el tiempo y lo puedo decir: porque yo conseguí, dejándome los cuernos, que La Vuelta fuera a los lagos de Covadonga. Porque estaba prohibido, por el medio ambiente, pero yo les decía, no sabéis lo que va a significar esto para los lagos de Covadonga. Tuve que luchar con Madrid, con las autoridades asturianas y hasta con San Pedro Bendito. Yo con la Vuelta solo he subido una vez al Angliru y me encantó. Ahora, para mí no hay nada en el mundo, ni los famosos puertos franceses, como los Lagos.