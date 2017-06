«Hemos tenido que convivir con la presión de ser favoritos para subir»

Para José Alberto López (Oviedo, 1982), las vacaciones han llegado tarde pero ha merecido la pena. El camino largo del 'play off' de ascenso a Segunda B ha desembocado en el retorno a la división de bronce para el Sporting B, cumpliendo así el objetivo del inicio del curso. El entrenador tendrá que reunirse pronto con Miguel Torrecilla y Manolo Sánchez Murias para comenzar a planificar la próxima temporada, en la que el nivel de exigencia aumentará considerablemente. Mientras tanto, destaca el «aprendizaje continuo» que han vivido sus futbolistas y valora que los que ya debutaron con el primer equipo «han cumplido con creces».

Por fin se ha puesto el broche a una larga temporada.

Sí, muchas veces no es sencillo cumplir el objetivo, y desde el club, el cuerpo técnico y la plantilla nos habíamos marcado el objetivo de intentar retornar de forma rápida a Segunda B, en un año, y se ha conseguido con éxito, con trabajo, y también con mucho sufrimiento, pero al final ha tenido recompensa.

«Hay una buena base para poder trabajar sobre ella con vistas a la próxima temporada»

«El apoyo de los aficionados fue espectacular, la gente quiere Mareo»

¿Partir como favoritos durante la temporada liguera fue un lastre?

Hacía muchos años que el Sporting B no jugaba en Tercera y eso es una motivación extra para los rivales. Recibir al filial y también jugar en Mareo era una motivación añadida para todos los equipos. Hemos tenido que saber conjugar el hecho de ser favoritos y el saber convivir con esa presión. En ese sentido, también ha sido un buen aprendizaje para un equipo joven como el nuestro.

Afrontar el 'play off' fue la prueba más exigente de la temporada.

Los 'play off' son muy complicados. Son partidos que se deciden por detalles. Es casi más acertar por los errores del rival y no cometer errores que generar cosas por el juego propio.

¿Había visto alguna vez las instalaciones de Mareo tan llenas?

Ha sido espectacular. No tengo palabras para definir lo que vivimos el domingo y lo que nos ayudó la gente. Está claro que los aficionados apoyan Mareo, quieren Mareo, y eran muy conscientes de que era muy importante apoyar al equipo para lograr el objetivo. Un ascenso que hemos conseguido, en cierto modo, con la ayuda de esa gente que nos ha apoyado durante todo el año, y de manera incondicional y asombrosa en este 'play off'.

¿Sus jugadores han crecido futbolísticamente a lo largo del año?

Muchísimo. Prácticamente hemos jugado todos los partidos con una edad media de 20 años. Y en todos los encuentros con tres o cuatro juveniles. En el partido ante el Beasain acabamos en el campo con cinco nacidos en 1998. Todas las experiencias vividas este año, convivir con esa presión de saber que no puedes fallar para ser campeón, es un aprendizaje continuo. Los jugadores han tenido una evolución en cuanto a madurez y desarrollo a lo largo de la temporada, que ha sido brillante en todos ellos.

¿Piensa que hay jugadores que están preparados para participar ya con el primer equipo?

Es algo que no me toca evaluar a mí, tendrán que ser Miguel (Torrecilla) y Paco (Herrera) los encargados de determinar esas cosas, pero sí que es verdad que los cuatro jugadores que este año participaron en el primer equipo (Juan, Pablo, Rubén y Cristian Salvador), en las ocasiones que han tenido, cumplieron con creces lo que se les pidió.

¿Cuáles son los pasos a seguir de cara al futuro?

Todavía es pronto para hablar de la próxima temporada. De momento me tocará sentarme los próximos días con Miguel y Manolo Sánchez Murias para evaluar un poco todo y ver los pasos a seguir. Creo que Mareo se está trabajando muy bien y se debe dar continuidad a ese trabajo.

¿Ha hablado ya con Torrecilla y con Paco Herrera?

Con Miguel he hablado en varias ocasiones, estuvo muy pendiente a su llegada de todo lo que acontecía con el filial, y con Paco todavía no he tenido ninguna conversación.

La Segunda B será otra historia.

Sí, está claro que es una categoría muchísimo más profesional, con muchísima más exigencia semanal, y eso, para el club y para nuestros jugadores y toda la cadena formativa de los equipos de Mareo, es muy importante. Es necesario que los jugadores vayan subiendo peldaños y puedan así acercarse al primer equipo.

¿Será necesario reforzar mucho al filial para la próxima campaña?

No lo sé, no me he parado a pensar todavía en la planificación de la próxima temporada. Tampoco me corresponde a mí hacerlo, pero sí creo que hay una buena base para poder trabajar sobre ella.