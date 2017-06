Ángel González deja el primer equipo del Oviedo Moderno

Ángel González ha decidido de mutuo acuerdo con el Oviedo Moderno no continuar al frente del primer equipo la próxima temporada. Sin embargo, no es un rotundo adiós, el técnico avilesino no continuará al frente de la primera plantilla pero si seguirá presente en la entidad carbayona. González, pese a todo, trabaja en la confección de la primera plantilla para la próxima campaña.