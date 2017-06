Un éxito muy repartido

Catorce rojiblancos participaron el pasado domingo en el ascenso del filial sportinguista a Segunda B. Catorce nombres, pero detrás de ellos se encuentra toda una plantilla de futbolistas que el técnico, José Alberto, ha sabido aprovechar a lo largo de la temporada. La clave era llegar frescos al tramo decisivo, justo cuando se jugaban sus opciones de ascenso y ahí, el equipo supo jugar sus bazas.

No es extraño por tanto que los minutos hayan estado muy repartidos a lo largo del curso. De los 26 jugadores que el entrenador rojiblanco utilizó en competición liguera, dieciséis de ellos superaron la veintena de encuentros. El delantero Claudio, con 3.297 minutos distribuidos en 44 partidos (38 de liga y seis de 'play off') y el guardameta Dani Martín, con 3.213 minutos en 36 partidos (treinta de liga y seis de 'play off'), fueron los hombres más utilizados.

Cabe destacar que ocho de los jugadores que participaron con el filial gijonés todavía se encontraban en edad juvenil, y cuatro de ellos han tenido una presencia importante a lo largo de toda la temporada: el ya citado Dani Martín, el defensa Pelayo (1.640 minutos) y los centrocampistas Pedro (2.601) y Nacho Méndez (2.506). Es más, Pelayo y Nacho alternaron su presencia en el filial con partidos disputados con el equipo de División de Honor. Por su parte, los también juveniles Mateo (602 minutos), Isma Aizpiri (369), Joel Sanabria (57) y Bertín (28) jugaron en momentos puntuales, distribuidos a lo largo del año.

Dani Martín, Juan Rodríguez, Cristian y Claudio formaron la columna vertebral

En defensa, el jugador que más partidos ha disputado es Juan Rodríguez (31 encuentros, todos ellos de titular). El zaguero, que debutó este año con el primer equipo en Liga y Copa del Rey, acumuló 2.730 minutos con el filial. Le sigue el capitán Juan Cifre con treinta partidos (2.700 minutos). El balear se afianzó en el lateral derecho una vez dejados atrás sus problemas físicos que arrastraba a comienzo de temporada y desde entonces fue un fijo en casi todos los onces.

Por su polivalencia, tanto de centrales como de laterales, Carlos Cordero (2.432) y Víctor Ruiz (2.356) también fueron pilares de la zaga, mientras que Ramón (2.068) fue uno de los defensas que más partidos disputó, treinta, y 23 de ellos como titular. Finalmente, el lateral derecho Riki (1.261) también tuvo una participación destacada, sobre todo al inicio del campeonato.

El centro del campo contó durante toda la temporada con la frecuente presencia del 'seis' Cristian Salvador (3.086), quien debutó en Copa del Rey con el primer equipo. El pivote defensivo disputó 38 partidos entre liga y 'play off', 35 de ellos como titular. Un futbolista de importancia capital para el técnico ovetense. También lo fue Pedro, que tuvo una importante participación, al actuar en 41 encuentros, 28 de ellos como titular. Si es cierto que perdió protagonismo en el 'play off', siendo utilizado como recambio.

En la parcela más ofensiva, las bandas tuvieron como protagonistas, principalmente, a Jaime Santos (2.472), Cayarga (1.798), Isma Cerro (1.448) y Álvaro (1.066). Y en la punta de ataque, el tridente habitualmente estuvo formado por Claudio, Pablo Fernández (2.638) y Rubén Sánchez (1.826). Tanto Pablo como Rubén debutaron con el primer equipo a lo largo del año y disputaron minutos de competición liguera en Primera División (y de Copa, en el caso del toledano).

El guardameta Javi Benítez (747 minutos) y el centrocampista Luismi (291) completan la nómina de jugadores utilizados por José Alberto en el curso recién finalizado.

Una presencia más testimonial tuvieron Chus (90), que rescindió contrato en febrero para fichar por el Marino, y Cris Montes (217), quien salió cedido al Lealtad, de Segunda B, en Navidad. Finalmente, otros jugadores juveniles como el meta Christian Joel, el lateral Berto Espeso y Rubén Expósito participaron en diversos partidos de la Copa Federación.