«Vengo al Marino a pensar exclusivamente en fútbol»

Pablo Pantiga (Gijón, 1981) fue presentado ayer como nuevo futbolista del Marino, en el que comenzará su tercera etapa. El defensor, que actuó como capitán del Real Avilés las últimas dos temporadas, admite que su fichaje por el conjunto azulón significa una «vuelta a casa, después de tantos años en Miramar».

El central se decantó por el cuadro luanquín para «pensar única y exclusivamente en fútbol, que es lo único que busco. Ni voy a ser futbolista de Primera ni me voy a hacer rico, por lo que sólo quiero disfrutar los pocos años que me quedan», en alusión a lo vivido en los últimos tiempos en el Suárez Puerta». En ese sentido, añadió que «cuando no se piensa en lo deportivo es complicado ascender. En el Avilés ni yendo primeros pudimos pensar en fútbol, estábamos más pendientes de lo que pasaba fuera. En el Marino las cosas siempre se han hecho bien en ese sentido y espero que continúen así».

Pantiga no oculta que, viendo la plantilla que está confeccionando su nuevo equipo, «las expectativas son muy buenas, tenemos un buen equipo, pero eso hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Puede ser un buen año y espero participar lo máximo posible». El gijonés es un fichaje de Luis Gallego, pues «tenemos muy buena relación y ya me había llamado antes de que llegase el nuevo entrenador». Aun así, ya ha hablado con Oli y las sensaciones son «buenas».

En cuanto a la temporada, Pantiga es optimista y cree que «somos un equipo veterano, donde incluso yo parezco joven, pero que competiremos muy bien y seremos rocosos».