El añadido vuelve a condenar al Industrial Aitor trata de avanzar con el balón ante la entrada del fabril Miguel. / NEL ACEBAL Un gol de Berto Toyos en el tiempo de prolongación da el triunfo al Llanes y deja a los fabriles con la miel en los labios por segunda jornada consecutiva MANUEL PIDAL LLANES. Lunes, 26 marzo 2018, 00:51

Un gol de Berto Toyos en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad firmó el triunfo del Llanes (3-2) y volvió a condenar al Gijón Industrial. Por segunda jornada consecutiva, el conjunto fabril se quedó con la miel en los labios al recibir un tanto in extremis que merma su casillero de puntos.

3 LLANES 0 GIJÓN INDUSTRIAL Llanes: Miguel Camino; Bruno (Corgo, m. 85), Manu Blanco, Pascual, Berto Toyos, Diego, Jorgín, Aitor (Pablo Prieto, m. 68), Jorge Rodríguez (Genaro, m. 85), Gael y Diego Arias. Gijón Industrial: Vilches; Santi, Miguel, Charly, Hugo, Nicieza, David, Borja (Raçul, m. 75), Villa, Dani Borreguero e Iván Suárez (Berto, m. 50). Goles: 0-1: m. 24, David. 1-1: m. 37, Pascual. 2-1: m. 80, Jorgín. 2-2: m. 83, Villa. 3-2: m. 90+3, Berto Toyos. Árbitro: López Abelleira (Oviedo). Amonestó a los visitantes Iván Suárez, David y Vilches. Expulsó al segundo entrenador visitante Pedro José Gancedo en el minuto 60. Incidencias: partido disputado en San José ante unos 120 espectadores.

La cara de la moneda fue para el conjunto dirigido por Manolo Simón, que refuerza su candidatura a disputar el 'play off' de ascenso con una sufrida victoria. En un terreno de juego muy marcado por la lluvia y el barro acumulado, los llaniscos no renunciaron a llevar las riendas a través de la posesión del balón ante un Gijón Industrial que golpeó recién traspaso el ecuador de la primera mitad. David envió a la red un balón que no logró atrapar Miguel Camino y dio al conjunto gijonés una ventaja que fue neutralizada en el tramo final del primer período. Pascual cazó un balón y conectó un remate directo a la escuadra, lejos del alcance de Vilches.

En el descanso cayó un aguacero que puso todavía más pesado el terreno de juego, aunque pese a ello el Llanes quiso mover el balón sin recurrir al juego directo. Tuvo su primera ocasión clara en botas de Pablo Prieto y encontró la recompensa a su insistencia ya en la recta final. Tras una falta lanzada por Gael y rechazada por Vilches, Jorgín puso un 2-1 que parecía definitivo. Se repuso el conjunto dirigido por Viti Amaro, que consiguió restablecer las tablas en una acción similar a la del segundo tanto llanisco. En un córner muy protestado por los fabriles, que pedían saque de puerta, Berto Toyos logró el 3-2, que llevó el éxtasis a la afición local.