Japón Andrés Iniesta: «Estoy muy feliz, siento admiración y respeto por el fútbol japonés» Andrés Iniesta, con su nueva camiseta con el número 8. / RC El jugador español, que llevará el número 8, ha sido presentado como gran estrella del Vissel Kobe japonés JAVIER VARELA Madrid Jueves, 24 mayo 2018, 10:13

Andrés Iniesta ya es oficialmente jugador del Vissel Kobe japonés. El jugador español ha sido presentado este jueves en un acto en el que ha ejercido de meastro de ceremonias Hiroshi Mikitani, el propietario del club y dueño de Rakuten, patrocinador principal del FC Barcelona.

El español, que antes de tomar la palabra firmó su nuevo contrato con el conjunto japonés, se mostró «muy feliz de esta nueva estapa» y confesó su «admiración y respeto por el fútbol japonés». «Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante Y me demostraron su confianza. Además Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar de mi vida en Japón», añadió.

Iniesta firma su nuevo contrato con el Vissel Kobe. / RC

Iniesta confesó que le gustaría «contribuir y ayudar a mis compañeros de equipo», y reocnoció que «es un día muy importante para mí, un desafío en mi carrera. Confío en este proyecto. Japón es un país maravilloso». «Vengo a jugar y a trabajar con mis compañeros», finalizó.

Por su parte, Hiroshi Mikitani, CEO y dueño de Rakuten así como propietario del Vissel, se mostró «orgulloso» de haber conseguido el fichaje del español porque se trata de un futbolista «inspirador» que les ayudará en su objetivo de convertir al Vissel en el «equipo número uno de Asia». Mikitani añadió que Iniesta «es el jugador más respetado del mundo, tendrá un impacto profundo en el desarrollo del fútbol japonés».

Como no podía de ser de otra manera, Iniesta lucirá el número 8 en su nueva camiseta, el mismo que ha lucido en los últimos años en el Barcelona.

Esta será la primera de las dos presentaciones que le harán al centrocampista español, ya que este fin de semana podrá ponerse por primera vez su nueva camiseta en un acto en el césped del Misaki Park, en la ciudad de Kobe.