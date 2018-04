Hace tres años un grupo de aficionados desencantados por la deriva del Real Avilés como club con un dueño único decidieron emprender un camino diferente y «ser una alternativa». El ascenso del Avilés Stadium a Regional Preferente y el probable descenso de su germen puede traer una coincidencia que dará mucho que hablar. Anticipamos algo un día después del logro con el presidente del nuevo club, José Manuel Sal de Rellán: «Queremos recuperar la ilusión por el fútbol en Avilés. Ese es el anhelo».

-Objetivo cumplido. Ya están en Preferente, y en tres años de vida.

-La verdad es que todos nos sentimos satisfechos del trabajo realizado. El fruto son dos ascensos y no ha sido fácil, porque el Luarca estuvo ahí hasta el final. En el otro grupo el Berrón, con menos puntos, lleva unas semanas ascendido.

-Han llegado pronto a Preferente. ¿La fórmula del éxito?

-Un poco de todo, para empezar la masa social, que se puede considerar importante con 370 socios. Después hemos ha puesto mucha ilusión, trabajo para conseguir apoyos de aquí y de allá, patrocinios. Y un equipo que ha funcionado como una piña. Y que no ha perdido partido.

-Dicen sus competidores que el Stadium paga más que la media.

-No sé lo que pagan los demás, pero te puedo asegurar que hay jugadores que siguieron o vinieron ganando menos. Salvo dos jugadores de Piedras Blancas, el resto son avilesinos. En cifras que suenan por ahí, ya no digo un caso como Abraham, que está fuera de categoría, estamos muy, pero muy por debajo, aunque también sabemos que otros clubes de la categoría no pagan fijos a sus jugadores. Lo que también digo es que pagamos y no debemos...

-Llegar a Preferente más pronto que tarde era previsible, pero encontrarse con el Avilés, como puede suceder, seguro que no entraba en el cálculo. ¿Qué le parece?

-Como dice su presidente, todavía no acabó la temporada y aún pueden pasar cosas. Lo que me produce que mi anterior equipo descienda es mucha tristeza. Cuando era socio hubo un año -2008-089- que estuvo muy cerca de bajar, pero lo de ahora da mucha pena.

-¿La coincidencia de los dos equipos en la misma categoría traerá una competencia por tener mejor proyecto que el vecino?

-Cuando nos planteamos este proyecto lo hicimos sin mirar a nadie. Rechazamos una gestión determinada, no permitimos que el club sea de una sola persona, consideramos que tiene que ser de todos los socios. Como bien dijo el señor Tejero, el Avilés no tiene socios, sino abonados, y el Stadium tiene 370 dueños, no uno solo. Aquí las decisiones las toma una asamblea, no su presidente ni su directiva. Hemos llegado para quedarnos, no somos un club de ida y vuelta, y la próxima temporada nuestro objetivo será, como mínimo, el de mantenerse, pero no nos ponemos techos.

-¿Se plantean ir cuanto antes a por el ascenso a Tercera?

-Dentro de nuestras posibilidades llegaremos al máximo que se pueda. Y vuelvo a nombrar al presidente del Avilés cuando dijo en una entrevista en tu periódico que el Stadium llegará donde quieran sus socios. Hasta ahora el camino ha sido el más fácil y sabemos que subir de categoría eleva la dificultad, pero no tenemos ningún problema en estar dos o tres años en Preferente. El Stadium quiere seguir creciendo y recuperar para Avilés la ilusión por el fútbol, eso es lo que serigrafiamos en las camisetas en la celebración del ascenso.

-¿El Stadium se presenta como una alternativa al Real Avilés?

-Se puede decir así, de hecho yo procedo del Real Avilés y si mucha gente dimos este paso es por algo. Ofrecemos un modelo en el que todos pueden participar.

-Clubes avilesinos que son de sus socios entienden una falta de respeto que el Stadium diga que es el único democrático.

-Nos llegan esos comentarios, pero no queremos faltarle al respeto a los demás, nuestra filosofía es ir por los campos haciendo amigos, en Avilés y por Asturias. Desconozco el funcionamiento de otros, el Stadium es un club abierto a sus socios, que deciden en las asambleas y que pueden asistir y hablar en las reuniones de la directiva, que son abiertas.

-El Avilés B-Stadium, pasillos a un lado, tiene su morbo porque el filial se la juega.

-Lo del pasillo es cosa suya, pero el equipo tiene que competir al máximo porque es nuestra obligación y la gente quiere terminar la temporada sin perder partido. No hay ningún deseo de fastidiar al Avilés B.

-Se juega en La Toba y no en el Suárez Puerta...

-Tendrían una gran taquilla, seguro. A La Toba es posible que no vayan muchos aficionados del Stadium por lo que estamos escuchando.

-¿Para cuándo las decisiones para el nuevo proyecto?

-A partir de la próxima semana iniciaremos el trabajo, primero hablando con Luis Castro. Tenemos trabajo porque además estamos también con la escuela de fútbol.

-El acuerdo con el Avilés Deportivo es un gran paso adelante.

-Lo es a todos los efectos y creo que nos beneficia a los dos, ellos estaban apurados por falta de gente que lo llevara y ofrecemos esa seguridad. Para nuestro proyecto es muy importante tener una cantera consolidada y contar con Monchi Reguero, que es un técnico de gran trayectoria en el fútbol base.

-¿Ya han hablado con el Ayuntamiento por el tema del campo?

-Nos reunimos hace unos días. Hemos pedido una instalación en la que podamos cobijar a nuestra afición. Lo ideal sería el Suárez Puerta, pero ya sabemos que no y supongo que podremos jugar en el Muro de Zaro. El equipo seguirá entrenando en Miranda y los de cantera en La Toba como hacían hasta ahora.