La asturiana Toña Is guía a España en la conquista del europeo sub 17 EFE GIJÓN. Martes, 22 mayo 2018, 00:10

La entrenadora asturiana Toña Is guió a la Selección Española sub 17 al título europeo tras superar a Alemania, su bestia negra. Un doblete de Eva Navarro (0-2) firmó el triunfo en una final que disputó al completo la defensora oviedista María Méndez. La guardameta sportinguista Paula Suárez también formó parte de las veinte jugadoras que pusieron fin al dominio germano en la competición.

Eva Navarro decantó el duelo con un primer gol anotado en el minuto 46 tras una precisa asistencia de Paula Arana y se encargó de certificar el triunfo español con un segundo acierto, tras una brillante jugada individual en el minuto 73. Esas dos acciones de la talentosa atacante del Sporting Plaza de Argel permitieron a la selección española volver a ceñirse la corona continental, después de dos finales perdidas ante Alemania, en los años 2016 y 2017, ya con Toña Is como seleccionadora.

Este postrero éxito llegó tras un sufrido primer periodo, que se saldó sin goles y sin grandes ocasiones, más allá de un cabezazo de Shekiera Martinez y un zurdazo de Leonie Köster, que exigió la estirada de Catalina Coll. La guardameta del Collerense sostuvo con esa intervención el empate y las ilusiones del conjunto español, algo impreciso e intimidado en los 40 minutos iniciales. El triunfo de ayer puso el broche a una excelente torneo en el que España consiguió el billete para el Mundial de la categoría, que se disputará del 13 de noviembre al 1 de diciembre en Uruguay.

«Creemos que el fútbol ha sido justo con nosotros. Tanto yo como las jugadoras necesitábamos esta victoria», afirmó Toña Is, que reconoció que la victoria supuso en el plano individual «una inyección de moral». Hubiera sido duro perder. No quería saber nada de llegar a los penaltis e hicimos todo lo posible para que no llegaran», apostilló.