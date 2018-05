Sin asturianos por primera vez en los últimos treinta años Martes, 22 mayo 2018, 00:11

Por primera vez, en los últimos treinta años, no habrá jugadores asturianos en el Mundial. Lopetegui no ha incluido a ningún futbolista del Principado y eso no ocurría desde antes de Argentina 78. Desde aquella cita siempre ha habido, al menos, un representante de Asturias en las convocatorias, algunos con un gran protagonismo como el caso de David Villa.