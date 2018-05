PREFERENTE Aumenta la lista de bajas del Avilés Stadium Guaya lamenta una ocasión clara marrada. / JOAQUÍN PAÑEDA Ramón, Dani Suárez, Pablo, Castro, Monte, Radamés, Peña, Sergio y Adri se unen a Michu y Rubén Alonso S. MENOR AVILÉS. Lunes, 28 mayo 2018, 01:36

Continúa alargándose la lista de bajas en el Avilés Stadium. Ramón, Dani Suárez y Pablo, que se irá al Llaranes, publicaron ayer su despedida del club, uniéndose a Michu y Rubén Alonso, que lo hicieron el sábado. El más explícito fue el capitán, que en su carta aseguró que su marchale da «mucha pena, pero lo he meditado y se trata de una cuestión de principios».

Ramón explicó que «llevo 27 años jugando al fútbol, he pasado por categorías superiores a esta, por distintos equipos y nunca me han movido intereses económicos. Hace tres años me uní al proyecto del recién formado Stadium porque me sentía identificado con la filosofía que supuestamente lo generó: un equipo popular y transparente que buscaba hacer algo histórico, ser un referente a nivel local e incluso regional».

El centrocampista lamenta que «esa transparencia a día de hoy ha desaparecido. El primer año todos los jugadores participamos en este proyecto desinteresadamente, los siguientes dos años tuvimos un sueldo, cantidades conocidas por todos y simbólicas», y después de «mostrar nuestro desconento con la baja del entrenador», el capitán desgrana que la plantilla se ha mostró también disconforme «con las diferencias económicas entre los jugadores que permaneceríamos y los nuevos fichajes» que les ha propuesto el club para la próxima temporada.

Según ha podido saber LA VOZ, son bajas técnicas Michu, Monte, Peña y Adri. Ramón, Pablo, Rubén Alonso y Castro declinaron renovar, Dani Suárez no quiso escuchar la oferta, Sergio se va de Erasmus a Italia y Radamés se retira. Hoy podría haber novedades en lo que respecta a renovaciones y fichajes. El resto de componentes de la plantilla son Carlos, Miguel, David, Víctor, Marcos, Wisi, Roscales, Josu y Bastida. Marcos es el único que continuaría en el club de la plantilla del año de la fundación.