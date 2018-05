El Avilés Stadium espera mantener a ocho jugadores Bastida no seguirá en el Stadium. / MARIETA El club confirma la baja de Bastida y negocia con Carlos, Marcos, Wisi, Roscales, Víctor, David, Miguel y Josu SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 29 mayo 2018, 00:17

Después de varios días de comunicados de la plantilla, rumores y despedidas de jugadores en las redes sociales, el Avilés Stadium emitió ayer una nota oficial repasando el estado actual de la plantilla. El club explica que, una vez finalizada la temporada, la dirección deportiva ofreció la renovación a catorce de los veinte jugadores que había en plantilla, descartando la continuidad de Michu, Adri, Peña y Monte.

De los catorce jugadores que interesaban, «tan solo dos comunicaron su intención de no continuar: Radamés, quien en un principio transmitió su intención de abandonar la práctica del fútbol y Sergio Hernández, por motivos de estudio, que no le permitirán residir en Avilés durante gran parte de la temporada». El lateral se irá a Italia de Erasmus este curso.

Los catorce jugadores restantes, fueron citados para tratar las condiciones para continuar en el club, contando con la confianza de Lucho Valera para Regional Preferente. «Todos ellos mejorarían sus condiciones respecto a la pasada temporada, en mayor o menor medida atendiendo al criterio del entrenador», explican desde la entidad.

En el caso de Bastida -cuya baja oficial se conoció ayer- y Dani Suárez «no atendieron la llamada, comunicando por mensaje su decisión de no escuchar la oferta». Ramón Del Busto, Rubén Alonso, Jorge Castro y Pablo, sí escucharon la oferta, «respondiendo a la misma con una negativa». El Stadium aclara que «la única negociación cuyo transcurso fue diferente al resto fue la del capitán del equipo la pasada temporada, Ramón Del Busto. A dicha reunión no asistió ningún miembro de la directiva a petición de él mismo, sí hizo una contraoferta al técnico, solicitando equiparar sus condiciones a las del jugador del equipo que goza de las mejores y mostrando su disconformidad, al no ser consultado sobre nuevas incorporaciones para dar su aprobación. Una vez hablado esto, Lucho mantuvo sus condiciones iniciales, las cuales no fueron aceptadas por el jugador, que tras tres temporadas se desvincula del Avilés Stadium».

De los 20 jugadores del pasado curso, por tanto, el club reitera que «catorce recibieron una oferta de renovación mejorando sus condiciones del pasado año, de los que seis han manifestado su rechazo a la misma y siete siguen negociando su continuidad». El Stadium entiende «la sorpresa por parte de nuestros aficionados al haberse ya hecho públicas algunas de estas decisiones, lamentando no haber podido hacer frente a las peticiones económicas de algunos dado el ajustado presupuesto de las últimas temporadas. También nuestra tristeza por la no continuidad de los jugadores que así lo han transmitido, a quienes agradecemos su aporte al equipo».

El club manifiesta su voluntad de «seguir trabajando en una gestión responsable en la que no se ofrezca más de lo posible, con la misma ilusión, tiempo y esfuerzo dedicados a lo largo de estos tres años». El Stadium irá informando en los próximos días acerca de renovaciones, bajas y fichajes. El club continúa negociando con Carlos, Marcos, Wisi, Roscales, Víctor, David, Miguel y Josu. Por tanto, serían ocho como mucho los jugadores que continuarían del bloque del ascenso.