El Avilés Stadium estrena su himno con victoria

El Avilés Stadium estrenó himno sumando una nueva victoria en Santo Domingo ante un Treviense (2-1) que no le puso las cosas nada fáciles al equipo entrenado por Luis Castro. Pese a que los blanquiazules se adelantaron pronto en el marcador por medio de Pablo, el equipo del occidente asturiano no le perdió la cara al partido y, con una fuerte presión, maniató por momentos a un Stadium que no generó tantas ocasiones como suele ser habitual. El Treviense logró la igualada en el minuto 23 y mantuvo el empate mientras le aguantaron las fuerzas, pero pasado el ecuador de la segunda mitad, el Stadium se aprovechó del bajón físico de los visitantes para acabar ganando por medio de Pablo.