El Avilés Stadium ya es de Preferente

El Avilés Stadium ya es de Regional Preferente. Después de varias semanas acariciando el objetivo con la punta de los dedos, el destino quiso que, como ocurriera hace dos temporadas, los blanquiazules pudieran brindarle el título y el cambio de categoría a sus aficionados en Santo Domingo. La lluvia y el frío hicieron mella, pero aun así 300 fieles se dieron cita en Miranda para celebrar con jugadores, técnicos y directivos un logro más que merecido, teniendo en cuenta que el Stadium no ha perdido ni uno solo de los 33 partidos disputados hasta la fecha en liga.

4 Avilés Stadium Monte; Sergio (Adri, 81), David, Rubén Alonso, Miguel; Marcos, Bastida; Wisi (Michu, 66), Castro (Ramón, 70), Radamés; y Pablo. 0 Llaranes Miguel; Óscar, Andrés, Peláez (Álex, 78), Lucas (Aladim, 59), Iker; Edu Guerra, Fran Rey (Ángel, 30); Muñiz, Willy y Jairo Hortal (Carlos, 66). Goles: 1-0: m. 8, Radamés. 2-0: m. 50, Wisi. 3-0: m. 88, Michu. 4-0: m. 90+1, Pablo. Árbitro: Agoultim Boumater. Amonestó a Iker y Andrés; y a Pablo y Radamés. Incidencias: unos 300 espectadores en el campo sintético de Santo Domingo.

La gran racha del Luarca obligaba al Avilés Stadium a ganar para certificar matemáticamente tanto el título del grupo 2 de Primera Regional como el ascenso a Preferente, y su rival, el Llaranes, no se lo iba a poner fácil. Los derbis locales siempre son partidos distintos, todos los jugadores se conocen entre sí y nadie regala nada. Sin embargo, el Stadium hizo que la incertidumbre durara ocho minutos.

Lejos de amedrentarse por la presión o de dejarse llevar por los nervios, los jugadores blanquiazules demostraron salir al campo muy concienciados del trabajo a realizar. Desde el pitido inicial se hicieron con el balón, comenzaron a tocar desde atrás, con mucho ritmo, buscando los huecos, y al tercer acercamiento llegó el primer premio de las botas de Radamés. Castro sacó un centro forzado dentro del área, el '13' stadiumnista llegó desde atrás y, de primeras, coló el balón por encima de Miguel para regocijo de la grada.

El primer paso estaba dado, pero el Llaranes no se iba a rendir. La línea de cinco defensas tejida por Prendes apenas dejaba resquicios, y aunque el partido era un monólogo del Stadium, las ocasiones no acababan de sucederse. Con el 1-0 de Rada se llegó al descanso, tras el cual los locales salieron decididos a certificar el ascenso para no tener que pensar en lo que estaba ocurriendo en La Veigona entre Luarca y Muros, partido que finalmente concluiría con 2-1 a favor de los de Javi Prendes.

Galería. Foto de familia con jugadores, técnicos y aficionados nada más acabar el partido. / Jorge Peteiro

A los cinco minutos de la reanudación, Marcos abrió el balón a la banda buscando a Radamés, que controló, levantó la cabeza y buscó el centro al área. Castro no pudo rematar, pero en su porfía dejó el balón muerto en el área cerca de Wisi, un 'cazagoles' que con la zurda no iba a perdonar ante Miguel. 2-0 y de nuevo júbilo en la grada de Santo Domingo, que ya olía el ascenso.

El paso de los minutos comenzaba a notarse en las filas del Llaranes, cansado de correr detrás de la pelota y de buscar fortuna en lanzamientos lejanos ante un Monte que no tuvo que tirarse al suelo en todo el partido. Michu fue un soplo de aire fresco en los minutos finales para el Stadium y el veloz extremo sería el encargado de sentenciar el partido a dos minutos del final por obra y gracia de Pablo, que tras regatear a Miguel le dejó el balón en bandeja al '7'.

Con el ascenso en el bolsillo y aficionados y jugadores preparándose ya para la celebración, llegó la guinda. Balón a la espalda de la defensa con destino Pablo, golpeo de primeras del ariete y golazo a colocar para certificar la victoria, el ascenso y hacer su gol número 20 en 27 partidos esta temporada. El avilesino no se llevará el 'Pichichi', en manos de otro avilesino, Chini, del Real Tapia, pero sí conseguirá el primer ascenso a Preferente de su carrera, después de las experiencias fallidas precisamente con el Llaranes, el club de su vida y contra el que ayer no quiso celebrar el gol.

Se desata la locura

El pitido final dio lugar a la esperada invasión de campo. Los suplentes y descartados del Stadium iniciaron la carrera y posteriormente también se unieron aficionados, algunos de ellos posando con el equipo a pie de césped. Se manteó a jugadores y técnicos al grito de 'Campeones, campeones', 'De Preferente, somos de Preferente' y 'El año que viene, Stadium-Avilés' y el siguiente destino fueron los vestuarios. Con camisetas personalizadas para la ocasión corrió el champán y los menos rápidos pasaron por la ducha ante el aplauso generalizado.

Después, la plantilla continuó con la celebración en el Blanco y Negro frente al campo primero, y con una cena después. En definitiva, una tarde inolvidable para la familia del Avilés Stadium, que acumula dos ascensos en tres temporadas de vida y que acaba de cerrar su fusión con el Avilés Deportivo.