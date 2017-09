El Barça cambia su suerte El fondo de armario resolvió el choque, con goles de Denis Suárez y Paulinho que propiciaron la remontada tras la lesión de Dembélé JESÚS BALLESTEROS GETAFE. Domingo, 17 septiembre 2017, 09:25

El Barcelona parece haber cambiado definitivamente su suerte. Ante el Getafe logró revertir un resultado en contra para salir victorioso de un partido de los que pasaban factura el curso anterior. En el Alfonso Pérez salió mal todo lo que tenía que salir (lesión de Dembélé incluida), pero el fondo de armario por fin resolvió un duelo y el equipo azulgrana suma un nuevo triunfo que le permite seguir comandando la tabla clasificatoria en Primera.

No siempre aparece Messi, y de Luis Suárez se antoja razonable no esperar mucho por lo visto en este inicio de campaña. Otrora, el Barcelona habría penado por la desconexión de sus estrellas, pero ante el Getafe el banquillo resolvió el choque. Y no sólo por los goles de Denis Suárez y Paulinho (el primero del brasileño en el fútbol español), sino porque su aportación, junto a la de Deulofeu (que saltó al campo en sustitución del desafortunado Dembélé) cambiarían la cara a un equipo encorsetado y superado por el Getafe.

La igualdad inicial la rompió Gaku Shibasaki con un golazo. El japonés, que apenas lleva unos meses en el fútbol español -jugó primero en el Tenerife-, lograba su primer gol en Primera. Y no uno cualquiera, pues el balón que enganchaba al borde del área entraba por la escuadra de Ter Stegen tras un zurdazo perfecto. El portero alemán encajaba el primer gol liguero de la presente campaña.

Acuciado por el resultado, dio un paso adelante el Barcelona con la reanudación del choque. Denis Suárez colocaría las tablas en el marcador con otra diana soberbia en una jugada enmarañada a la que el joven canterano ponía un delicioso final.

El irregular encuentro de Messi y Suáez generó problemas al equipo de Valverde. Por suerte, apareció Paulinho para devolver la sonrisa a la afición culé y mantener a los suyos en lo más alto de la tabla clasificatoria.