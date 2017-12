El Barça sale del purgatorio Los 'culés' vencen sin brillo al Villarreal y finiquitan su racha de dos partidos sin victorias JESÚS BALLESTEROS VILLARREAL. Lunes, 11 diciembre 2017, 00:32

Y ganó. Cuando más lo necesitaba el Barcelona. No había otra salida visto cómo se había desarrollado la jornada. Derrotó al Villarreal y puso fin así con su corta, pero intensa trayectoria por el purgatorio en la que había cosechado dos empates consecutivos y despertado el hambre de sus perseguidores.

Eso sí, fue una nueva victoria carente de brillo, con un Messi algo torpón, pese al gol, y ante un equipo mermado por las lesiones y las expulsión de Raba. Para algunos, la clave del choque. Cierto es que el resultado puede ofrecer otra lectura, incluso reconociendo que debió ser más amplio viendo las ocasiones de uno y otro equipo, pero el sufrimiento sigue siendo excesivo en cada choque de los azulgrana.

De hecho los últimos resultados en Liga no dejaban lugar a la duda y estaba obligado el Barça a no fallar tras las victorias de Valencia, Atlético y Madrid. Enfrente, un rival también urgido por la ausencias de victorias y con la posibilidad de recortar puntos a la Real Sociedad (que caía horas antes en Anoeta ante el Málaga) en la lucha por la quinta plaza.

Pero el patrón de los últimos partidos del equipo azulgrana se repitió en Villarreal. Parece no extrañar ya nada. Los resultados, la buena trayectoria del conjunto azulgrana en Liga, Copa y Champions lo engulle todo, pero no hay fluidez en los triunfos del Barça. Cuando todo parece fiado a lo que sea capaz de generar Messi y éste no tiene su día, amarrar la victoria se complica.

Ante el Villarreal, al argentino le costaba como al resto de sus compañeros. Quizás estuvo más impreciso que se costumbre. Al menos, él buscaba el contacto con el balón con tanto afán que, por momentos, iniciaba la jugada de ataque desde su propio campo.

Algunos incidirán en la expulsión de Raba como punto de inflexión en el choque, pero lo cierto es que éste llegaría antes. Con el cambio de Valverde, dando entrada a Paco Alcácer, clave en el resultado final. Su entrada y la mayor profundidad de Jordi Alba por banda, voltearon un duelo que parecía condenado a la nada.

El guión era claro por parte de uno y otro equipo. El Barça sigue contando con una mayor posesión por partido incluso en los que ha bajado el rendimiento, pero el gran problema lo tiene arriba, a la hora de ver puerta. Genera pocas, muy pocas ocasiones, y convierte menos.

El 'submarino amarillo', que tiempo atrás fue capaz de disputarle la posesión al Barça, se atrincheró en la medular, quizás provocado por las ausencias, y buscaba las salidas de Bakambu, Soriano y el joven Raba, muy activo durante todo el duelo (hasta tal punto que se excedió en su entrada a Busquets). La lesión de Semedo y la roja a Raba trastocó el plan de Calleja que ya sólo vería a los suyos sufrir hasta el pitido final.

La segunda mitad fue un monólogo culé hasta tal punto que amagaría en un par de ocasiones claras antes de la jugada maestra en la que Luis Suárez lograría romper la sequía. Enorme la triangulación entre Messi, Alcácer y el delantero charrúa. Volverían a aparecer en un par de ocasiones más con un Jordi Alba, ahora sí, incisivo. La sociedad con Messi no tendría esta vez sus frutos, pero el argentino acabaría marcando merced a un error en la salida de balón del Villarreal. Un premio a la insistencia, más que al acierto del argentino que no cuajó una de sus mejores tardes.