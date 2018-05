La Boroñada se despide del fútbol Integrantes y técnicos del equipo alevín de la Peña Hermanos Castro, en las instalaciones de La Boroñada. / DAMIÁN ARIENZA La Peña Hermanos Castro disputará mañana su último partido en este campo, que será derruido para la construcción de una carretera DANI BUSTO GIJÓN. Viernes, 1 junio 2018, 00:08

Por el césped de La Boroñada pasaron generaciones enteras de futbolistas. Un peculiar terreno de juego ubicado, desde hace más de cuarenta años, a las afuera de Gijón, entre las vías del tren y la autopista 'Y'. Muy pronto se apagarán las luces y el balón dejará de rodar para siempre en estas instalaciones, que serán derruidas para la construcción de un desdoblamiento de la carretera AS-19, destinado a la creación de los nuevos accesos a El Musel.

Mañana se disputará el último partido de competición oficial en La Boroñada, 'cuartel general' de la Peña Hermanos Castro desde comienzos de la década de los 70. El equipo alevín de este club gijonés recibirá al Gijón Industrial B, en el encuentro correspondiente a la última jornada de Tercera Alevín. De esta forma se pondrá punto final a unas instalaciones que ya tenían los días contados desde 2016, cuando se confirmó que esos terrenos serían expropiados para la construcción de la futura carretera.

Con los plazos ya prácticamente agotados, el presidente de la Peña Hermanos Castro, Antonio Naveiras, explica que el 18 de junio tendrán que abandonar esas instalaciones. El dirigente de la entidad trabaja desde hace tiempo en la búsqueda de una nueva ubicación para sus equipos y, a falta de ultimar algunos detalles, todo apunta a que el campo de Las Canteras, cercano a Viesques, será el nuevo feudo en el que el club disputará sus partidos como local. Este nuevo emplazamiento lleva abandonado desde hace años -allí jugaban tiempo atrás otros clubes como el Riestra, y también equipos de fútbol de empresas-, por lo que Naveiras vaticina que «tendremos que echar muchas horas de trabajo para volver a levantarlo todo».

Todo este esfuerzo no será nuevo para el presidente de la Peña Hermanos Castro, quien ya estuvo implicado en la remodelación de La Boroñada, en los 90, y en la construcción de los vestuarios. «Recibíamos subvenciones del Principado, y tuvimos que hacer nosotros mismos un pozo de agua», recuerda el dirigente, que lleva al frente del club desde 2005, aunque previamente había sido secretario. «Con ayuda de los padres buscábamos materiales y fuimos ampliado todo esto», añade Naveiras.

Tampoco será la primera vez que este campo de fútbol se ve afectado por obras en la red viaria. De hecho, al principio La Boroñada se encontraba al otro lado de la autopista, pero esos terrenos también fueron expropiados para la construcción de la actual 'Y', hace ya algo más de 40 años. Por aquel entonces se trataba de un terreno de juego que utilizaba el Inter de Tremañes.

Con nostalgia, Naveiras explica que «da pena dejar este campo después de tantos años, porque aquí te pasas la semana entera, cada día, desde por la mañana hasta que cierras de noche». El presidente confía en relanzar una vez más al club, en cuanto se asiente en su nueva ubicación, aunque lamenta las dificultades con las que se encuentra en la actualidad para retener a sus jóvenes futbolistas. «Hay gente que ya les está diciendo a algunos padres que la Peña no va a seguir compitiendo, pero eso no es verdad», afirma Naveiras, al tiempo que añade que «nosotros continuaremos con el club, y al menos los jugadores infantiles, que pasan a cadetes, han dicho que seguirán».

La Peña sigue en pie

Fundada de la mano de Julio Felgueroso en 1970 como una peña sportinguista -de ahí viene su nombre y sus colores rojiblancos-, esta entidad pronto pasó a tener un equipo propio de fútbol. En la actualidad cuenta con tres equipos -infantil, alevín y benjamín- en los que juegan 37 jóvenes jugadores, aunque la Peña Hermanos Castro llegó a tener una infraestructura más amplia.

«El problema es que en Gijón hay mucha competencia y estamos alejados de la ciudad, así que tenemos que estar pendientes de andar llevando y trayendo a los niños», explica Naveiras, aunque asegura que «la gente está contenta aquí», y destaca el carácter cercano y familiar del club ya que «todavía hay muchos jugadores que pasaron por aquí y que cuando me ven por la calle, todavía me llaman 'presi'. Eso presta mucho». La Boroñada se despedirá pronto del balón, pero la familia futbolística de la Peña Hermanos Castro seguirá unida. Al menos ese es el deseo de su presidente, que también prepara la fiesta de final de temporada, en la que se entregan los premios y trofeos a los jugadores: «Mucha gente dirá que yo no entiendo de fútbol, pero realizar estas actividades de convivencia, reunir a los padres y a los niños, y ver sus sonrisas... yo con eso ya tengo bastante».