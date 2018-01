Italia Buffon y la Juve estudian llegar a los 40 años de la leyenda Gianluigi Buffon. / EFE El meta regresa al equipo tras dos meses lesionado y deja la puerta abierta a una renovación que le permitiría llegar en activo a la edad de su admirado Dino Zoff AFP / COLPISA, STANISLAS TOUCHOT Viernes, 26 enero 2018, 18:00

¿Un cumpleaños y una gran sorpresa? La leyenda Gianluigi Buffon vuelve a la convocatoria el sábado tras dos meses lesionado, en la víspera de cumplir 40 años, y este viernes ofreció una entrevista en la que abrió la puerta a una posible renovación con la Juventus. Teóricamente una primera página se cerró el 13 de noviembre en Milan con la eliminación de Italia en la repesca europea para el Mundial 2018 ante Suecia. Entre lágrimas Buffon confirmó que ponía fin a su trayectoria internacional, preludio de su retirada como futbolista, en principio al final de la actual temporada. «El tiempo es un tirano», dijo, haciendo referencia a que no podrá disputar un sexto Mundial y perdiendo la opción de convertirse en el campeón del mundo de más edad, superando a su compatriota Dino Zoff, que ganó el Mundial de 1982 con 40 años.

Teóricamente. Aunque el tiempo es un tirano, es más indulgente con algunos que con otros. Y a la hora de festejar sus 40 años, Buffon reacciona tan rápido y tiene la misma vista que en sus inicios con el Parma en 1995. En el fondo, la única pista de su edad son las canas que van poblando su barba. ¿Entonces? Este viernes, en una entrevista con el diario La Repubblica, Buffon abrió la puerta a continuar: «Dentro de poco me encontraré con el presidente Andrea Agnelli y vamos a hablar. Quiero lo mejor para el equipo, saber qué papel puedo jugar y si la Juventus piensa que todavía puedo ser importante». «Me gustaría (jugar una temporada más), pero es con el club con el que debo encontrar la mejor solución. Lo que es seguro es que no quiero convertirme en un problema, ni para la Juve ni para mis compañeros», añadió.

Seguir con Italia

Ya a finales de noviembre 'Gigi' se mostró ambivalente durante una gala al explicar que estaría siempre disponible para su selección. «He sido siempre un soldado dedicado a la Nazionale y a la Juventus, por lo que no voy a desertar. Incluso a los 60 años, si hay una epidemia entre los arqueros, responderé presente porque es como concibo la idea de nación», explicó el jugador de las 175 selecciones, récord europeo. De esta forma parece que su trayectoria internacional también puede continuar. Por el momento se interrumpió el 1 de diciembre, con una lesión en el muslo que privó a Buffon de nueve partidos con su club. Esta baja permitió a su sustituto, el polaco Wojciech Szczesny, probar su valía, encajando solo un gol.

Pero Buffon regresará pronto a su portería. Ya entró en la convocatoria que viajará el sábado a Verona para enfrentarse al Chievo. «Cuando vuelva, será titular», había avanzado hace algunas semanas su entrenador Massimiliano Allegri. Normalmente ante el Chievo estará en el banquillo y regresará al once en semifinales de la Copa de Italia, el martes ante el Atalanta. «No hay vergüenza por ser el número 2 de Gigi. No hice una elección (fichar por la Juventus) por un año, sino por diez» señaló por su lado Szczesny (27 años). Buffon ha jugado 629 partidos de Serie A repartidos entre el Parma y la Juventus. Le quedan 17 por poder disputar este curso. Como normalmente no jugará ante el Chievo, 'Gigi' llegará como mucho a 645 en la élite, dos menos que el récord absoluto de Paolo Maldini... Sin duda una razón para volver después del verano.