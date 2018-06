Calavera: «El Sporting merece estar en Primera»

Jordi Calavera, que este verano regresará al Eibar tras un año cedido en el Sporting, mostró todavía su disgusto por la eliminación del equipo rojiblanco en la eliminatoria del 'play off' de ascenso frente al Valladolid. «Tras una temporada que sobre todo en Segunda es larga y muy dura, es lógico que después de llegar al 'play off' y estar tan cerca del ascenso te fastidie no subir, pero hay que asumirlo. Esto es fútbol», reflexionó el lateral catalán durante una entrevista concedida al diario 'Mundo Deportivo'. Calavera, que disputó 32 partidos en Gijón, marcó un gol y repartió cuatro asistencias, prosiguió y subrayó que «esa afición y ese club merecen estar en Primera y es lógico que una ciudad como Gijón y un club como el Sporting estén fastidiados por no ascender. Se lo merecían».