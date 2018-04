SEGUNDA DIVISIÓN B Cara o cruz para el Lealtad en Lezama El conjunto mailiayo necesita ganar y que el Izarra no puntúe, para seguir con alguna opción de permanencia GUILLERMO B. VILLAVICIOSA. Sábado, 28 abril 2018, 00:09

Obligado a ganar. Difícil papeleta afrontar esta tarde el Lealtad, que se medirá a uno de los rivales de la zona alta que atraviesan un mejor momento de forma, con cuatro victorias consecutivas. Los negrillos visitan esta tarde (19 horas) por primera vez en su historia las instalaciones de Lezama para medirse a un Bilbao Athletic al alza, frente al que sólo les vale ganar y esperar que el Izarra no puntúe en el partido que empezará media hora antes frente a Osasuna B.

Roberto Aguirre dirigió ayer el último entrenamiento de la semana, pero no ofrecerá la convocatoria hasta este mediodía. Dieciocho futbolistas viajarán a Lezama y Aguirre espera por la recuperación de Keko y Carbonell, dudas hasta última hora. Los que no estarán son el sancionado Mendi y el lesionado Álvaro Montero. La alineación podría ser la formada por Javi Porrón; Edu Payá, Héctor Galiano, Álex Blanco, Mauri; Omar Hernández, Rodri Martínez; Álex Cruz, Jorge Fernández, Robert Martínez; Chema Moreno.

El Bilbao Athletic ocupa la quinta posición y está a un sólo punto del Racing y la Real Sociedad B, cuarto y tercer clasificados, respectivamente, por lo que los bilbaínos se encuentran inmersos en la lucha por disputar la fase de ascenso a Segunda.

El técnico del Bilbao Athletic, Gaizka Garitano, siguió de cerca los pasos del Lealtad en la victoria ante el Izarra (1-0) y podría formar con once similar al que ganó el pasado domingo en Mieres (1-2), que estuvo formado por Unai Simón; Sillero, Unai Bilbao, Oscar Gil, Andoni López; Undabarrena, Nolaskoain; Larrazábal, Iñigo Vicente, Gurutzeta; Asier Benito.

El árbitro del encuentro será el aragonés Uson Rosel, un veterano de 34 años que lleva nueve temporadas de forma consecutiva en Segunda B y que dirigirá por primera vez al Lealtad.