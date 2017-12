Una carrera de Tuilla a Nueva York Arriba, con la camiseta de la selección española. A la izquierda, la carrera de Villa, etapa a etapa. Para avanzar hacia los grandes hitos del jugador hay que superar, a base de goles y victorias, sus inicios en El Candín y su paso por El Molinón El videojuego David Villa Pro Soccer lleva la imagen de Asturias por todo el mundo MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:19

El futbolista asturiano David Villa protagoniza un nuevo videojuego que está llevando el nombre de Asturias por todo el mundo. Se llama David Villa Pro Soccer, está distribuido por Cosi Games y se puede descargar a través de las plataformas habituales de los teléfonos móviles. Con él se puede seguir toda la carrera del jugador, que actualmente milita en el New York City. Pero para llegar hasta América, ganar el mundial de Sudáfrica o vestir la elástica del Barcelona, primero hay que superar las etapas iniciales en El Candín, el campo de fútbol del Tuilla. Allí se va aprendiendo poco a poco a chutar, a rematar de cabeza, a utilizar el efecto... «Esta es mi ciudad natal, un lugar encantador lleno de gente agradable. Se trata de una parroquia y antigua villa minera en Langreo, Asturias, en el Norte de España», explica con un texto una recreación virtual del jugador.

Superadas las primeras 20 pruebas -siempre con comentarios del propio Villa sobre las jugadas- se llega a Gijón, representada en el mapa por el 'Elogio del Horizonte' de Chillida. «A 30 kilómetros de Tuilla se encuentra El Molinón, el estadio del Sporting, un club con más de cien años de historia», resume. De ahí, a Zaragoza, Valencia y al mundial de Sudáfrica que le hizo campeón del Mundo. Después Barcelona, Atlético de Madrid... Se pueden escoger varias equipaciones -entre ellas las del Barça y las del New York City, o hasta un jersey navideño-, pero no la rojiblanca del Sporting ni tampoco la del Tuilla.

'El Guaje' esta precisamente estos días en Asturias para vestirse de corto junto a los participantes del Clínic de Tecnificación que lleva su nombre, que se celebra en Llanera, y contarles detalles sobre su carrera. Esa misma carrera que recorre desde Tuilla hasta Nueva York el videojuego, en el que Villa aparece también en varios vídeos. Así, en el primero de ellos recuerda su primer gol como profesional, con el Sporting: «Fue contra el Oviedo, en Copa del Rey, el torneo del K.O., ganamos 4-2 y marqué dos goles. Fue un debut perfecto», rememora Villa. Poco después también se le pregunta sobre en qué equipo se divirtió más jugando al fútbol, pero ahí 'El Guaje' no se moja. «Destacar uno sería dejar a otros por debajo, y no tiene sentido. Todos son importantes en mi carrera, y en todos me lo pasé muy bien jugando al fútbol». Para ir desbloqueando habilidades y los diferentes vídeos, hay que ir superando pruebas y avanzando en su carrera profesional. Hagan juego con Villa.