El Caudal acude sin miedo ni presión a El Sardinero

Sin presión. Así acude el Caudal Deportivo a la cita de esta tarde en El Sardinero (17 horas), donde se va a medir a uno de los grandes favoritos de la categoría como es el Racing de Santander. El objetivo de la permanencia cada vez está más complicado para el equipo de Josu Uribe, que ya acumula veinticinco jornadas consecutivas sin ganar.

Los mierenses llegan al compromiso de hoy después de haber despachado uno de los mejores partidos de la temporada frente al líder, el Sporting B, el pasado fin de semana. Los puntos se les escaparon, no sumaron la ansiada victoria, pero las sensaciones fueron mas que positivas, por lo que en el vestuario caudalista se quiere tomar ese encuentro como ejemplo para romper su mala dinámica de resultados. Los mierenses son conscientes de que el rival y el escenario no son los más propicios, pero tienen claro que no le van a poner las cosas fáciles a los cántabros y van luchar por los tres puntos.

Para intentar frenar el potencial racinguista, Uribe seguirá sin poder contar con los lesionados Adrián Llano y Álex Seger. Dos ausencias a las que se une el guardameta Rabanillo. El gijonés se perderá los próximos partidos debido a la rotura de un dedo de su mano izquierda. La buena noticia para el técnico asturiano es que recupera al defensa Catú tras cumplir sanción.

Ante estas bajas, el preparador de los blanquinegros ha tenido que acudir, una vez más, al equipo juvenil para completar la expedición. Nacho, Lucas y el portero Sergio estarán esta tarde con el primer equipo en El Sardinero.

Con estos condicionantes el Caudal podría formar con Óscar Santiago; Cristian, Catú, Alberto, Pelayo; Calahorro; Jandrín, Borja Prieto, Polaco, Niko; y Borja Navarro.