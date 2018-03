El Caudal no aguanta en Getxo

Durante 75 minutos el Caudal acarició una victoria que no conseguía desde septiembre. Se había adelantado en el marcador con un gol en propia meta pero no sentenció cuando tuvo grandes oportunidades para hacerlo. Luego el empuje del Arenas en la segunda mitad, un equipo que no pierde en casa desde diciembre, dio la vuelta al encuentro con dos bonitos goles y así se aleja bastante del descenso directo.

2 Arenas Club Txemi, Espinosa, Edu Luna, Gonzalo, Royo (Jordan m.66), Matador, Uranga, Luisma Villa, Aitor Ramos, Zamorano (Cristóbal m.66), Ontiveros (Dani López m.54). 1 Caudal Rabanillo, Cristian, Catú, Alberto González, Pelayo (Abaladze m.85), Calahorro, Prieto, Alberto Gómez (Navarro m.82), Llano, Polaco, Jandrín (Camochu m.71). árbitro Vítor García (colegio catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Edu Luna, Matador y Luisma Villa, y a los visitantes Cristian, Calahorro y Jandrín. incidencias Gobela. 200 espectadores. goles 0-1, m.40: Espinosa (p.p). 1-1, m.76: Uranga. 2-1, m.82: Cristóbal.

Se disfrutó de una tarde primaveral en Gobela con escasa asistencia al coincidir con el partido del Athletic. Los de Mieres saltaron con mucho desparpajo al terreno de juego y disputaron desde el minuto 1 el balón a los locales. Calahorro y Prieto, por delante de su zaga como pivotes, robaban muchos balones y los primeros remates a portería fueron de los suyos. Polaco lo intentaría dos veces. En el minuto 10 lanzó fuera desde el borde del área y poco después Chemi atajó su disparo raso desde la media luna. Los rojinegros entendieron que los asturianos no habían llegado a Arenas a ver el Puente Colgante y se enchufaron al partido. A la media hora de juego ya habían lanzado cuatro saques de esquina muy trabajados, todos de jugada ensayada, aunque sin fruto a la postre. El mayor peligro sería de nuevo a balón parado en una falta al borde del área pero la rosca de Royo la sacó Rabanillo con una gran estirada. En el minuto 31 los del Hermanos Antuña iban a disponer de una gran oportunidad para marcar. Un error defensivo local dejó solo a Jandrín ante Chemi y elevó demasiado el cuero. Prieto tampoco iba a acertar pero, al filo del descanso, un centro paralelo de Llano lo introducía Espinosa en su propia portería. La tristeza de los de Bolo, que ahora no veían la pelota, propició que Jandrín volviera a plantarse en solitario y no supiera tampoco sentenciar.

Tras el paso por vestuarios los vizcaínos no iban a dar respiro a los de Uribe. El Caudal dejaba hacer, perpetrado en su parcela, y los de Gobela se lanzaron sin miedo al ataque. Zamorano y Gonzalo avisaron con remates desviados en los primeros compases pero sus compañeros abusaron de los balones por alto, con ventaja siempre para la defensa astur. La seriedad atrás de los del Principado evitaba que el Arenas consiguiera el empate. Y tampoco hacían ascos a los contraataques aunque ahora no llegaban con la misma fortuna que en la primera mitad.

El partido empezó a hacerse largo para los de Uribe, que no salían de su área. Y en otra pelota bombeada Dani López dejaba de cabeza para que el Chino Uranga cruzara el balón y consiguiera las tablas. Seis minutos después, de falta directa, Cristóbal lanzaba una parábola espectacular que se colaba por la escuadra y dejaba los tres puntos en casa ante la desesperación de los hombres de Mieres que lo habían dado todo.