El Caudal pierde sin merecerlo

No mereció el Caudal sumar la decimosegunda derrota esta temporada. Realizó un gran trabajo en un pesado Sarriena y se adelantó en una extraordinaria primera parte. Luego no pudo cerrar su portería ante un Leioa que venía de ganar al Mirandés y al final le sobraron algunos minutos para haber conseguido al menos un punto.

Iker Alegre y Borja Navarro entraron en el equipo con respecto al empate conseguido la semana pasada contra el Burgos. Con Adrián Llano por delante de su zaga, en una gran primera mitad, en seguida cogieron el balón y se hicieron dueños de un partido que se les iba a hacer largo. Se acercaban sin miedo al área vizcaína y enseguida disfrutaron de un par de saques de esquina. Ese empuje inicial hizo que marcaran pronto. Un centro chut de Borja Navarro se vio frenado pero el estado del campo y llegó suave al segundo poste donde esperaba Iker Alegre para conseguir abrir el marcador.

3 Leioa Iturrioz, Luca, Egoitz Magdaleno, Córdoba, Óscar Pérez, Iriondo, Goti (87' Morcillo), Leandro (68' Nico), Yurrebaso (84' Jorge), Aspas, Óscar García 2 Caudal Óscar Santiago, Cristian, Polaco, Calahorro (84' Camochu), Catu, Adrián Llano, Iker Alegre, Borja Prieto, Borja Navarro, Camporro (63' Jandrín), Niko Árbitro: Parreiro Puente. Amonestó por los locales a Magdaleno y Leandro y por los visitantes a Cristian y Adróan Llano Incidencias: Sarriena. 150 espectadores. Goles: 0-1 min.14 Iker Alegre: 0-2 min.31 Iker Alegre; 1-2 min.35 Oscar García; 2-2 min.543 Iriondo; 3-2 min.81 Oscar García

El conjunto vizcaino no terminaba de encontrarse bien en el campo y a penas se acercaban a la portería de Cristian. Las asturianos se crecieron y pudieron aumentar la diferencia. E citado Borja Navarro en un remate con la testa, vio como el cuero se marchaba pegado al palo. Seguían llegando con intención y Nico centró paralelo desde la izquierda para que Iturrioz tuviera que intervenir con mucho mérito ante la desidia de sus defensores. Esto fue la previa del nuevo tanto de Iker Alegre, el quinto de la temporada. Cruzó la pelota a la salida del tercer córner que botaban los de Mieres en este periodo. Después de cuatro meses sin ganar, los de Uribe veían la posibilidad de conseguir los 3 puntos, pero los locales no habían dicho su última palabra y acortaron distancias. Oscar García de cabeza ponía el 1-2. El Leioa apretó mucho en la segunda mitad, y ahora el esférico estaba siempre en el área de un Caudal que había cedido terreno y aguantaba para salir en alguna esporádica contra. El empuje de los de Lambea tuvo su premio en un gran disparo con la zurda de Iriondo desde fuera del área. El partido ganó en emoción y ahora unos y otros, sin miedo, buscaban la victoria. Ambos entrenadores refrescaron a sus equipos porque el estado del campo había añadido un mayor cansancio en sus jugadores. Pero el partido cayó del lado vizcaíno en un balonazo a campo contrario, y el rápido contraataque de Goti puso el cuero a los pies de Óscar García que no perdonó al enviar la pelota pegada al poste.