SEGUNDA DIVISIÓN B El Caudal testa su mejoría frente al Leioa El conjunto que dirige Josu Uribe quiere traducir en victoria las buenas sensaciones de las últimas jornadas ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Sábado, 13 enero 2018, 00:08

No quiere bajar los brazos ni mucho menos el Caudal Deportivo, que esta tarde encara en el estadio de Sarriena ante el Leioa (17.30 horas) el primero de los dos compromisos que deberá afrontar de forma consecutiva lejos del Hermanos Antuña. Después de sumar dos empates seguidos en su feudo, los mierenses quieren comenzar a traducir en victorias las buenas sensaciones que están ofreciendo en las últimas jornadas.

Los caudalistas se encuentran en pleno proceso de reconstrucción. Desde la llegada de Josu Uribe al banquillo, ocho jugadores han abandonado el equipo. Seis, hasta el momento, son las caras nuevas para tratar de reconducir la delicada situación clasificatoria en la que se encuentran.

Cinco de esos nuevos efectivos -Óscar Santiago, Polaco, Yosu Camporro, Nico y Jandrín- debutaron el pasado domingo frente al Burgos y además lo hicieron como integrantes del once inicial. El sexto fichaje, el atacante Stephen Babalola, todavía no se ha puesto a las órdenes del entrenador gijonés, por lo que su debut no se producirá este fin de semana.

Uribe recupera a Íker Alegre tras cumplir su partido de sanción y no contará con Babalola

Además del costamarfileño, de cara a la cita de esta tarde el preparador asturiano seguirá sin poder contar con el concurso del lesionado Alberto Gómez. La buena noticia para Uribe es el regreso del Íker Alegre tras cumplir un partido de sanción.

Con estos condicionantes el once de los blanquinegros sería muy similar al del último partido liguero contra el Burgos, con Óscar Santiago, bajo palos; una línea defensiva formada por Cristian, Catú, Calahorro y Polaco; Adrián Llano y Yosu Camporro actuarían en el doble pivote; con Iker Alegre y Niko por las bandas; Borja Prieto de enlace y Borja Navarro como referencia en la punta de ataque.

Enfrente estará el Leioa, equipo vizcaíno que llega a la cita de esta tarde con la moral alta después de dar la sorpresa en Anduva, donde se impuso al líder Mirandés. El técnico Jon Ander Lambea tendrá solamente a diecisiete efectivos a su disposición, ya que tres futbolistas han abandonado la entidad leiotzarra con la apertura del mercado invernal. Entre ellos, el ahora centrocampista caudalista Yosu Camporro.