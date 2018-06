Cazorla: «Si vuelvo a jugar subo a Los Lagos en bicicleta desde Oviedo»

Santi Cazorla aseguró ayer en declaraciones en Onda Cero que está muy ilusionado con poder jugar al fútbol de nuevo y hacer la pretemporada con el Villarreal: «Tengo la sensación de que ahora puedo intentar hacer esa pretemporada con el Villarreal, antes eso era impensable». El exinternacional aún no se lo termina de creer y si lo vuelve a hacer ha hecho una promesa con un exjugador del Villarreal: «Hace unos meses no podía caminar y ahora estoy entrenando y me siento cómodo. He hecho una promesa con otro asturiano como Javi Venta; si vuelvo a jugar subimos a Los Lagos de Covadonga en bicicleta desde Oviedo». Para finalizar, el centrocampista de Llanera agradeció todo el esfuerzo al Villarreal y calificó su futuro regreso a los terrenos de juego como el mejor día de su vida. «Es imposible devolver al Villarreal todo lo que ha hecho por mí, no solo ahora». Si vuelvo a jugar será el día más feliz de mi vida deportiva; hemos trabajado mucho para ello, tanto mi familia como yo», destaca el jugador asturiano que realizó entrenamientos durante su recuperación en El Requexón.