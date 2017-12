TERCERA DIVISIÓN El Ceares recupera el pulso El cearista Josín Remuñán, con el '6', anota de penalti el gol que inauguró el marcador. / PABLO NOSTI Los gijoneses se imponen al Condal y finiquitan una racha de seis jornadas reñidos con la victoria SEVE NOREÑA. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:09

El Ceares se reconcilió con el triunfo seis jornadas después, al cosechar en el Alejandro Ortea una trabajada victoria (1-2) sobre el Condal. El cuadro 'teyero', que no sumaba por partida triple desde el pasado 29 de octubre, experimentó un dulce arranque de encuentro, ya que Cris García fue derriba en el área rival por Dioni y el colegiado apuntó al punto de penalti. Josín Remuñán asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló.

1 CONDAL 0 CEARES Condal: Chema; Zapico, Dioni (Joaquín Peña, m. 72), Rueda, Domínguez (Álvaro, m. 80), Óscar Ruiz (Juanín, m. 69), Alberto, Hugo, Sergio Ríos, Imaz y Aitor Suárez. Ceares: Nacho Rubiera; Pelayo Muñiz, Chery, Omar Oliveros, Cris García (Juan Carlos, m. 72), Josín Remuñán, Javi Gutiérrez, Pelayo Torre, Madeira, Pablo Martínez (Rafa Felgueroso, m. 86) y Juan Menéndez. Goles: 0-1: m. 3, Josín Remuñán de penalti. 1-1: m. 15, Sergio Ríos. 1-2: m. 79, Javi Gutiérrez. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a los locales Zapico, Rueda, Domínguez, Óscar Ruiz y Hugo; y a los visitantes Nacho Rubiera, Josín Remuñán, Javi Gutiérrez, Pablo Martínez y Juan Menéndez. Incidencias: partido disputado en el Alejandro Ortea ante unos 200 espectadores.

Los noreñenses no se vinieron abajo y asumieron el control. Su actitud dio sus pronto sus frutos, ya que antes de que el encuentro alcanzase el ecuador de la primera mitad Rueda asistió a Sergio Ríos, quien protagonizó una buena maniobra para situar las tablas en el marcador.

Los locales trataban de someter al Ceares, pero aunque se afanaban en controlar el choque no encontraron la forma de volver a herir a los gijoneses en la primera mitad. Tras el descanso, el conjunto que dirige Nacho Cabo se hizo con las riendas, aunque le costaba traducir ese contexto en ocasiones de peligro.

El Condal enseñó los dientes al contragolpe, con un pase de Rueda a Sergio Ríos, quien no acertó a finalizar con acierto la jugada. Un disparo de Rueda desde fuera del área que se estrelló en el poste encontró una contundente respuesta cearista. Javi Gutiérrez recibió el balón en el flanco izquierdo del ataque y con un fuerte disparo batió a Chema. Los gijoneses supieron administrar su ventaja ante un cuadro noreñense más voluntarioso que acertado en su intento de evitar la derrota. Los de Nacho Cabo no se desordenaron en la recta final y esa solvencia les permitió llevarse los tres puntos del Alejandro Ortea.