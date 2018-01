Competición suspende por dos años al futbolista que agredió a un árbitro en Oviedo La presunta víctima, Adrián Manuel Borrego González. / EC El Comité sanciona al central del San Juan La Carisa por «agredir al colegiado» y suspende también al meta del mismo equipo por diez partidos EDUARDO ALONSO Oviedo Miércoles, 17 enero 2018, 12:56

Tardará mucho tiempo el colegiado Adrián Manuel Borrego González en olvidar lo ocurrido el pasado fin de semana en el campo de la Corredoria durante el encuentro que enfrentaba al San Juan La Carisa y al Beredi de Viella de Tercera Juvenil. Allí fue objeto de una presunta agresión en el vestuario por parte de Álex Ferreira Pola, uno de los jugadores juveniles del equipo local.

«Se dirige a mí a voces ‘eres un hijo de puta, te voy a matar’. Consigue separarse de sus compañeros, me agarra otra vez por el cuello y me empuja contra una silla y acaba golpeando mi cabeza contra la pared. Y, acto seguido, me coge la cabeza y me propina un cabezazo», señala en una parte de la redacción recogida por el colegiado en su acta sobre los hechos ocurridos.

Si contundente e inmediata fue la respuesta del club de la capital, en boca de su presidenta y máxima responsable, María Luisa Urbaneja, que, el mismo día del suceso anunció la expulsión del jugador, otro tanto ha sido la decisión adoptada por el Comité Territorial de Competición de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias. El organo futbolístico, presidido por Miguel Álvarez Turanza, ha sido tajante para atajar estos sucesos violentos y ha acordado suspender por dos años al futbolista del conjunto ovetense de Tercera Juvenil.

Este es solo un ejemplo de las agresiones que a menudo padecen los árbitros encargados de dirigir los más de 20.000 partidos de fútbol que se celebran cada fin de semana en un deporte que ronda el millón de licencias en España. Ante estos hechos, el Comité de Competición se ha mostrado rotundo: 24 meses de suspendión en los que el defensa quedará fuera del fútbol federativo por, según recoge de forma excueta el acta y citando el ártículo 52.2 del reglamento, «agredir al árbitro».

Álex Ferreira Pola no ha sido el único futbolista castigado de aquel encuentro por el Comité Territorial de Competición. Su compañero Adrián Álvarez González, guardameta del San Juan La Carisa de Tercera Juvenil, ha sido suspedido por diez encuentros. «Por provocar a otro (artículo 71.b) y posteriormente insultar de forma reiterada al árbitro y producirse de manera levemente violenta para con el mismo (60/B y D)», apunta el fallo del Comité.

Además de esta sanción, el central del conjunto ovetense tiene aún pediente la denuncia presentada por el propio colegiado, Adrián Manuel Borrego, ante la Policia Nacional. La vista judicial está prevista, inicialmente, para mañana. Previamente, conoció la decisión de uno de los jugadores del Beredi, un menor de edad que le había acusado de un delito leve de lesiones, de retirar la denuncia.