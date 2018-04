El Condal sale vivo del asedio del Oviedo B Dos grandes paradas del veterano Chema salvan matemáticamente al conjunto noreñense y podrían aplazar el alirón del filial oviedista SEVE NOREÑA. Domingo, 29 abril 2018, 00:25

El Condal se defendió como gato panza arriba y consiguió un punto frente al líder Oviedo B (0-0) que certificó la salvación matemática de los de Dani Roces, que ya no tendrán que estar pendientes de los arrastres en las dos últimas jornadas ligueras.

0 CONDAL 0 REAL OVIEDO B Condal: Chema; Joaquín Peña, Dioni, Pablo (Óscar Ruiz, 87), Nacho Quintín; Rueda, Aitor Hervás; Zapico (Juanín, 46), Imaz (Hugo, 72), Natán; y Ríos. Real Oviedo B: Gorka Giralt; Lucas, Jose Martínez, Prendes, Lobato; Jimmy, Edu Cortina; Ernesto (Viti, 62), Borja Sánchez, Javi Mier (David González, 86); y Steven. Árbitro: Blanco Rodríguez. Amonestó a Pablo, Rueda, Dioni, Natán y al entrenador Dani Roces; y a Edu Cortina y al segundo entrenador Santiago Serrano. Incidencias: encuentro disputado en el campo Alejandro Ortea de Noreña.

Aunque la primera parte fue más igualada, el juego y las ocasiones las puso el filial oviedista que, en su intento de ascender a Segunda B esta temporada, ha llegado al tramo final de la temporada en un gran estado de forma.

Tras el descanso, los de Javi Rozada, que no pudo sentarse en el banquillo por sanción, apretaron aun más el acelerador, obligando a Chema, el veteranísimo portero local de 39 años, ha realizar dos paradas de mucho mérito a disparos de Steven y Viti, dos jugadores que saben lo que es estar con el primer equipo azul en Segunda División. Cabe recordar que el primero es el 'Pichichi' de la categoría con 20 goles, los mismos que acumula el jugador del Langreo Cris Montes.

En definitiva, gran punto del Condal que le libra matemáticamente de cualquier opción de descenso a falta de dos jornadas para el final del curso.

Por su parte, el Real Oviedo B, aunque sigue alargando su racha de partidos sin perder, todavía no es matemáticamente campeón. En ests momentos, los de Javi Rozada suman 79 puntos, por los 72 de Langreo y los 71 del Marino. Si los luanquinos no ganan esta tarde ante el Mosconia quedarán apeados de cualquier tipo de opción de título. Al Langreo, por su parte, le valdría un empate para seguir en la pelea, si bien debe rendir visita a un Llanes que se está jugando el 'play off' y que sabe que el Covadonga empató ayer con el Real Avilés en el Suárez Puerta.

Con 0-0 en El Requexón y 1-1 en Ganzábal, cuenta el golaverage general y ahí gana el Langreo, que ha marcado 79 goles y recibido 19 por los 69-16 que acumula el filial ovetense. El Roviedo B podría ser hoy campeón sin jugar y por tanto la presión es para Langreo y Marino.