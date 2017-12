«Confío mucho en esta plantilla y sé que va a estar conmigo» Abelardo e Iñaki Tejada, durante el acto de presentación. / EFE Abelardo considera un halago que el Alavés se haya fijado en él y compara el club con el Sporting «por su trato familiar y la afición» J. A. G. VITORIA/GIJÓN. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:18

Abelardo ya está a los mandos del Alavés con el objetivo de conseguir una salvación de la que le separan seis puntos. El técnico gijonés vuelve así al club donde colgó las botas con la ilusión de lograr los mismos éxitos que consiguió con el Sporting en sus dos primeras temporadas. Tal y como avanzó este periódico, 'El Pitu' firma hasta el final de la presente campaña y será entonces cuando se pueda prorrogar su vinculación en el caso de lograr la ansiada permanencia.

En su puesta de largo como técnico del 'Glorioso', Abelardo aseguró que le llena de orgullo que el Alavés se haya «vuelto a cruzar» en su camino. No tiene dudas sobre el rendimiento que puede obtener de una plantilla en la que, según sus propias palabras, «confío muchísimo». «Sé que el equipo va a estar conmigo», profundizó el preparador gijonés, que transmitió altas cargas de optimismo en su presentación. «Si no creyera en alcanzar la meta no me habría embarcado en este proyecto», subrayó 'El Pitu', que comparó al Alavés con el Sporting «porque es muy familiar» y las aficiones «son las mejores de España»

En cuanto a Javier Cabello, que seguirá en el cuerpo técnico del primer equipo, Abelardo destacó que es «una persona superválida» y «va a ser el que mejor me pueda informar de cómo está la plantilla». 'El Pitu' aterriza en Vitoria junto a Iñaki Tejada, hombre de confianza en su etapa en Gijón.

En su declaración de intenciones, el exentrenador rojiblanco avisa de que su equipo será intenso «aunque luego hay que meter el balón entre los tres palos». Su idea es mantener la seña de identidad que tenía el Sporting: «Apretar arriba y ser protagonistas con el balón, aunque eso no es fácil». Entiende que el listón de la permanencia puede estar situado «entre 37 y 38 puntos».

El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, acompañó a Abelardo en su presentación y reconoció que necesitaban «a alguien que conociera la casa, la Liga española y que hubiera pasado por esta situación».