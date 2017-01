Simeone: «La Copa del Rey siempre es algo bonito para el Atlético»

Diego Pablo Simeone hizo un llamamiento para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey que disputará el Atlético este jueves ante el Eibar. "Es un partido importante, no todos los días se llega a semifinales de Copa y tenemos la ilusión por llegar así que toda la gente que pueda venir bienvenido sea", afirmó.

El técnico rojiblanco cree que el Eibar no regalará nada y que será un rival difícil. "Más allá de los futbolistas, tiene un trabajo muy bueno y los que suelen entrar lo hacen en consecuencia de lo que tienen. Juego en largo, balones desde los costados con cuatro jugadores de peligro, trabajo y presión a mitad de campo. Lo vienen haciendo bien fuera de casa y no me imagino un partido que no sea competitivo», añadió.

En juego estará la posibilidad de acceder a unas semifinales de la Copa del Rey, un título que el Cholo quiso valorar. "La Copa siempre es algo bonito para el Atlético. La valoramos y competimos con la máxima ilusión, la tenemos un gran respeto", señaló.

Uno de los nombres propios de la semana está siendo Antoine Griezmann. El atacante francés es objeto de deseo del Manchester United, según informan medios británicos, algo que no asusta a Simeone. "Yo no ato a nadie. Antoine está en un momento bárbaro, volviendo al gol y es normal que todos los equipos del mundo le quieran, no me sorprende", sentenció.

Por último, Simeone fue preguntado por la dependencia del Atlético en torno a su figura, la 'cholodependencia'. "La dependencia en cuanto a seguir lo que el entrenador quiere creo que es lógico, creo que si no se sigue lo que pide el entrenador probablemente los resultados no sean positivos y no creo que fuese saludable. En el trabajo grupal va con lo que vaya bien", concluyó.