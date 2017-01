Luis Enrique: «Esta victoria refuerza a todo el equipo»

"Es una victoria que refuerza a todo el equipo. Ha sido un parrido muy disputado, una eliminatoria muy disputada contra uno de los equipos más en forma, si no el que más, del futbol español. La Real ha exigido el cien por cien y estar muy concentrados en los dos partidos", reconoció Luis Enrique, que apostó por Mascherano como sustituto de Busquets en el centro del campo y se tuvo que retirar con leves molestias musculares. "Masche se ha tocado el muslo y quería seguir, pero mejor no arriesgar no vaya a ser que se nos lesione, porque voy a necesitar a todos", comentó el técnico del Barça.

"Masche ha estado muy bien. A nivel defensivo hemos estado muy sobrios y seguros. Tengo diferente opciones y voy tomando decisiones en función del partido", justificó Luis Enrique cuando se le preguntó por la sorpresa del jugador argentino en el centro del campo.

A Luis Enrique también se le preguntó en beIN Sports si Leo Messi podría pasar a jugar como centrocampista. "Para sacar el balón Messi ha actuado muchas veces de mediocampista. Leo puede jugar de lo que quiera. Él se encarga de bajar y generar superioridad en el medio campo. Con él lo único que tienen que hacer los de delante es moverse", respondió el asturiano.

Respecto al duelo de vuelta con la Real, Luis Enrique admitió: "Hoy nos ha costado sobre todo al inicio salir jugando desde atrás, pero cuando superas la presión y con estos jugadores, cuando tenemos espacios lo suelen aprovechar bien. Contra otros equipos aparecen otros problema. La Real tenía que arriesgar, lo ha hecho, y nos ha complicado todo lo que ha podido".